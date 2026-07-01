На ВИЗе в Екатеринбурге построят новую поликлинику

В Екатеринбурге в ЖК «Русь» по ул. Московская на ВИЗе планируют построить новую поликлинику для обслуживания жителей района в границах улиц Крауля — Лоцмановых, рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова. Медучреждение станет частью ЦКБ №2 и разгрузит другие поликлиники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поликлиника площадью 2,5 тыс. кв. м станет пристроем к жилому комплексу. Сюда прикрепят более 31 тыс. человек. Учреждение будет рассчитана не менее чем на 140 посещений в смену. В здании будут работать кабинеты хирурга, невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога и других, также будет проводиться диагностика на оборудовании. «На этой неделе работы уже начались, рассчитываем завершить в первом квартале 2027 года, такую задачу поставил глава региона Денис Паслер»,— сообщила Татьяна Савинова.

Сейчас ЦКБ №2 обслуживает более 141 тыс. жителей, общая площадь четырех ее поликлиник составляет свыше 4,3 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 659 посещений, но фактически принимают более 1,3 тыс. человек в смену, что выше нормы.

Ирина Пичурина