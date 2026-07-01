Автобус с 27 детьми опрокинулся в Красноярском крае

Автобус с детьми опрокинулся в Минусинском округе Красноярского края. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. По предварительным данным, травмы получили женщина и 15-летний подросток.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, в салоне транспортного средства Hyundai находились 27 детей. Автобус вез их из детского лагеря по автодороге «Саяны».

Авария произошла на 32-м км трассы из-за попытки водителя избежать столкновения с другим автомобилем. Навстречу автобусу выехал Kia Sportage. Чтобы уклониться от удара, водитель автобуса резко выкрутил руль вправо, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось. В разговоре с представителями ДТП, водитель легкового автомобиля сказала, что уснула за рулем.