После отравления в якутском ресторане госпитализированы 14 человек

В Мирнинском районе Якутии 14 человек госпитализированы с признаками кишечной инфекции. В их числе четверо детей, сообщил Минздрав республики. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Все пациенты обратились к врачам с 28 по 30 июня. По версии следствия, массовое отравление произошло в одном из ресторанов города во время банкета 27 июня.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).