В ОАЭ запустили первую железнодорожную сеть пассажирских перевозок

С 30 июня в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начала действовать национальная железнодорожная сеть для пассажирских перевозок. Первый рейс был выполнен из Фуджейры на побережье Оманского залива до Абу-Даби, расстояние в 250 км было преодолено за один час и сорок пять минут, сообщает CNN.

В настоящее время оператор Etihad Rail работает на «начальном этапе эксплуатации» сети. До запуска движения на поезда было продано 10 тыс. билетов по цене от $15 до $33. Парк компании насчитывает 13 поездов, каждый из которых вмещает 400 пассажиров.

Железнодорожная сеть будет расширяться до марта следующего года. 30 сентября откроются железнодорожные станции Дубая и Аль-Даида, к концу декабря — в Аль-Дафре. Последней откроют станцию в Шардже. Сеть протяженностью 900 километров должна связать 11 городов, Оманский залив с Персидским заливом, пройдет через эмираты, во внутренние районы Абу-Даби и до Гувейфата на границе с Саудовской Аравией. Сеть больше рассчитана на внутренний пассажиропоток, чем на международный туризм.

Влад Никифоров