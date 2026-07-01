Власти Мексики намерены отрегулировать использование подростками ИИ и соцсетей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива регулирования доступа детей и подростков к интернету и социальным сетям соответствует глобальной тенденции. Многие страны, такие как Австралия (введшая полный запрет до 16 лет в конце 2025 года), США (ряда штатов), ОАЭ, Вьетнам, Китай, Великобритания и Франция, уже внедрили или рассматривают меры по ограничению использования соцсетей несовершеннолетними, а также применения искусственного интеллекта. Эти меры часто обусловлены растущей обеспокоенностью негативным влиянием на психическое и физическое здоровье детей, включая проблемы со сном, повышенный стресс, тревогу и зависимость от гаджетов.

Основной фокус таких ограничений — защита несовершеннолетних от вредоносного контента, кибербуллинга и развития зависимых состояний. При этом существует дискуссия о том, что слишком жесткие запреты могут привести к переходу подростков в менее регулируемые разделы интернета, где контроль и безопасность еще ниже. Также отмечаются сложности с проверкой возраста пользователей, поскольку это требует значительных ресурсов от технологических компаний и может вызывать вопросы относительно конфиденциальности персональных данных и свободы слова.

Судебные иски против технологических компаний, таких как Instagram* и TikTok, выдвигаются по всему миру, обвиняя их в разработке платформ таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей, что приводит к кризису психического здоровья. В результате давления законодательных органов и обеспокоенности родителей, социальные сети вынуждены внедрять такие меры, как распознавание возраста с помощью ИИ и изменение настроек конфиденциальности для аккаунтов несовершеннолетних.

В России также идет обсуждение регулирования интернета, в том числе для несовершеннолетних. Эксперты предлагают ограничить доступ детей в соцсети и усилить меры по профилактике преступности в Сети. Пока что не выработано единого подхода, но тенденция к более жесткому контролю за онлайн-активностью подростков сохраняется.