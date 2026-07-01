Финляндия полностью отключила сеть стационарной телефонной связи

Крупнейший телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa прекратил обслуживание стационарных линий с 1 июля. О своем намерении компания объявила в начале года. В стране не осталось крупных операторов, предоставляющих услуги проводной телефонной связи.

Как сообщает Yle, другие ведущие операторы Финляндии также отказались от этого вида связи. Компания Telia закрыла стационарную сеть в 2019 году, а в начале этого года прекратилось обслуживание последних проводных телефонов абонентов DNA.

К началу 2026 года у Elisa оставалось лишь несколько тысяч действующих проводных подключений как среди частных, так и среди корпоративных клиентов, а новые договоры компания не оформляла уже несколько лет, отмечает Yle. Стационарные линии использовались преимущественно для редких домашних телефонов, факсимильной связи и переговорных устройств в лифтах.