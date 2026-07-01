На Солнце зафиксировали вспышку высшего класса X

Вспышка самого мощного класса X произошла на Солнце, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ. По данным ученых, вспышка была зафиксирована около полуночи.

По информации специалистов, накануне на звезде начала раскручиваться «вспышечная спираль»: за сутки было зарегистрировано 17 вспышек, включая три класса M, в то время как днем ранее произошло всего восемь подобных явлений.

Всплеск активности связывают с тем, что 28 июня на Солнце образовалась крупнейшая с начала 2026 года группа пятен, площадь которой достигла почти 1,2 тыс. единиц.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X — от минимальной силы к максимальной. Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами плазмы, облака которой при достижении Земли могут приводить к сильным магнитным бурям.