NYT: администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов
Администрация президента США требует от сотрудников разведки предоставить имена всех иностранных шпионов, чтобы создать единую базу, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Как уточнили собеседники газеты, администрация Дональда Трампа требует предоставить в том числе имена подозреваемых в шпионаже и вербовке. Некоторые американские чиновники опасаются, что после формирования базы имен шпионов она будет использована не по назначению или поставит под угрозу операции спецслужб.
Против создания базы выступили высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По словам источников, пока чиновники не пришли к согласию по ключевым вопросам, среди которых способы формирования списка и обеспечение конфиденциальности данных из него. Сотрудники разведки уточнили, что сейчас информация об иностранных шпионах засекречена и недоступна для большинства сотрудников даже внутри самого ведомства.
Инициатива администрации Дональда Трампа по созданию единой базы иностранных шпионов, включая подозреваемых, встречает сопротивление. Высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) выступают против, опасаясь нецелевого использования данных и угрозы операциям спецслужб. Это не первый случай, когда администрация Трампа стремится к реформам или изменениям в работе разведывательных и правоохранительных органов, а также демонстрирует стремление к контролю над секретной информацией.
Ранее Дональд Трамп уже допускал арест бывших директоров ФБР и ЦРУ, обвиняя их в «Рашагейте», и инициировал расследование возможной фальсификации выводов о российском вмешательстве в выборы. В своей деятельности Дональд Трамп порой подвергался обвинениям в небрежном отношении к секретной информации, а его администрация проводила масштабные увольнения федеральных служащих и требовала отставки должностных лиц.
Проект создания единой базы данных иностранных шпионов может быть частью более широкой тенденции по пересмотру подходов к национальной безопасности и работе спецслужб. Администрация Трампа ранее обвиняла спецслужбы в неверных разведывательных прогнозах и демонстрировала желание контролировать процесс распространения и обработки информации.