Космонавты NASA провели ремонт МКС в открытом космосе

Американские космонавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир вернулись на борт Международной космической станции (МКС) из открытого космоса, где находились 7,5 часов. Они провели ремонт канадского дистанционного манипулятора Canadarm2.

Как сообщило NASA, главной задачей экипажа во время выхода за пределы станции стали демонтаж и замена неисправного запястного шарнира роботизированной руки. Провести ремонт решили NASA и Канадское космическое агентство, так как в конце мая манипулятор зафиксировал повышенный ток двигателя.

В космическом агентстве указали, что подобные технические работы стали стандартной практикой для робототехники, которая находится в эксплуатации уже более 25 лет. Демонтированный шарнир отправят на Землю для детального изучения, ремонта и последующего использования в будущем, если это будет необходимо.

Выход в открытый космос стал вторым для Кристофера Уильямса и пятым в карьере Джессики Меир. В общей сложности это 280-я миссия за всю историю обслуживания и модернизации МКС.