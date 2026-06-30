Три сотрудника скорой помощи ранены из-за атаки БПЛА в Горловке
Три сотрудника скорой помощи ранены из-за атаки беспилотника в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи»,— написал господин Приходько. Других подробностей атаки он не привел.
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что пострадавшие сотрудники скорой помощи — женщины 2004 и 1980 годов рождения, а также мужчина 1982 года рождения. По его словам, БПЛА атаковал автомобиль скорой помощи.
Всего в течение дня в ДНР погибли два человека, еще девять пострадали, добавил господин Пушилин. В числе погибших — сотрудник пожарно-спасательной части МЧС.
Инцидент с ранением трех сотрудников скорой помощи в Горловке является не единичным случаем, а частью серии атак БПЛА, регулярно поражающих город и другие территории. Так, ранее в Горловке уже были зафиксированы атаки беспилотников, в результате которых страдали сотрудники экстренных служб: в марте 2025 года четверо сотрудников МЧС получили ранения в результате атаки на пожарную автоцистерну, а в апреле того же года еще десять сотрудников МЧС пострадали, когда спасатели тушили пожар, вызванный сбросом взрывоопасного предмета. Также в августе 2025 года два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке, а фельдшер и водитель той же бригады получили тяжёлые ранения при схожем инциденте.
Подобные атаки затрагивают не только Горловку, но и другие регионы. Например, в феврале 2025 года в Ростовской области жительница получила ранения из-за падения БПЛА, а в июне того же года в Белгородской области при атаках БПЛА были ранены мирные жители и трое членов бригады скорой помощи, включая врача, фельдшера и водителя. Атаки также приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры, таких как жилые дома, транспортные средства и административные здания, и часто сопровождаются человеческими жертвами среди мирного населения. За последние дни в Донецкой Народной Республике в результате ударов дронов погибли и пострадали несколько человек, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.