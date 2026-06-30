Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Мексики

В акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались на побережье мексиканских штатов Южная Нижняя Калифорния и Синалоа.

Система оповещения Мексики SASSLA сообщила в соцсети X, что землетрясение произошло в 13:46 по местному времени (22:46 мск). Власти страны не сообщали о возможных жертвах или разрушениях.

Как указано в публикации SASSLA, данные о магнитуде землетрясения — предварительные. Национальная сейсмологическая служба Мексики опубликует точную информацию о событии позднее. Сейсмологическая служба США оценила магнитуду в 6,0.