Из колледжей Югры за полгода отчислили 383 студента с аттестатами Таджикистана

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) за первые шесть месяцев 2026 года из колледжей отчислили 383 студента, поступивших с аттестатами Республики Таджикистан. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.

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«Это результат постоянного мониторинга успеваемости студентов, поступивших в средние профессиональные учебные заведения региона по аттестатам иностранных государств»,— говорится в сообщении департамента.

Среди причин отчислений — академическая неуспеваемость, а также выявленные случаи поддельных школьных аттестатов. По данным УМВД России по ХМАО-Югре, в регионе возбуждено более 50 уголовных дел в отношении владельцев поддельных аттестатов.

В департаменте добавили, что работа со студентами, имеющими академические задолженности, будет продолжена в рамках летней сессии.

Полина Бабинцева