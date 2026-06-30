The Hollywood Reporter назвал возможного дистрибьютора фильма о Сэме Альтмане

Американская кинокомпания Neon ведет переговоры о покупке прав на прокат фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» об основателе OpenAI Сэме Альтмане. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Изначально фильм должна была выпускать Amazon MGM Studios, однако в середине июня студия отказалась от проекта.

По информации The Hollywood Reporter, создатели фильма находятся на продвинутой стадии переговоров с Neon. Действие фильма разворачивается в 2023 году. В центре сюжета — увольнение Сэма Альтмана с должности главы OpenAI и его последующее возвращение.

В главных ролях — Эндрю Гарфилд (Сэм Альтман), Юра Борисов (Илья Суцкевер), Айк Баринхолц (Илон Маск), Моника Барбаро (Мира Мурати) и другие. Сценарий написал Саймон Рич. Помимо Amazon MGM Studios, от дистрибуции фильма также отказались Warner Bros., Netflix и Focus. По данным The Hollywood Reporter, студии не хотели браться за проект по политическим соображениям.