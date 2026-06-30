В Ульяновской области суд не позволил министерству отобрать у ТОС 2,5 млн рублей

Арбитражный суд Ульяновской области отказал министерству соцразвития региона в полном удовлетворении требования иска к органу территориального общественного самоуправления (ТОС) «Сельдинская слобода» (Ульяновск) о возврате в бюджет 2,462 млн руб. субсидий за допущенные в отчетности ошибки. Об этом сообщила пресс-служба арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», еще в ноябре прошлого года минсоцразвития Ульяновской области направило в арбитражный суд иск к ТОС «Сельдинская слобода» с требованием вернуть 2,462 млн руб. субсидий, выделенных организации на оказание социальных услуг по деятельности центра активного долголетия. При этом министерство ссылалось на то, что при проверке ТОС региональной счетной палатой были обнаружены нарушения в отчетности. Сами эти нарушения составили 6,3 тыс. руб., однако министерство требовало вернуть всю сумму, ссылаясь на правила, установленные облправительством, по которым за любое нарушение положено возвращать весь объем субсидий. В ТОС заявляли, что считают такие требования несправедливыми, и отмечали, что не в состоянии вернуть все эти деньги, поскольку они уже были потрачены на реальную деятельность Центра активного долголетия. «Сельдинскую слободу» поддержала региональная ассоциация ТОС. По словам ее председателя, советника губернатора Владимира Сидорова, с таким подходом можно вообще под корень загубить движение ТОС и центра активного долголетия, многие из которых уже сейчас прекратили свое существование. «А найти мелкое нарушение, чтобы потребовать вернуть субсидии, можно у любого», — сказал глава ассоциации. Тем не менее в суде министерство на своих требованиях продолжало настаивать.

Однако суд не усмотрел оснований для возвращения ответчиком 2,5 млн руб. субсидий в полном объеме, установив, что субсидии выплачены «Сельдинской слободе» на излишнюю сумму только в размере 6,3 тыс. руб. в связи с допущенными ошибками при формировании отчетности для министерства, отмечает пресс-служба арбитражного суда. В итоге иск министерства удовлетворен частично, ТОС должен будет вернуть только 6,3 тыс. руб. и сможет продолжить свою деятельность.

Сергей Титов, Ульяновск