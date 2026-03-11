За долголетие требуют вернуть деньги

Минсоцразвития Ульяновской области требует от ульяновской общественной организации ТОС «Сельдинская слобода» возврата всей суммы субсидий, выделенных на оказание социальных услуг по деятельности центра активного долголетия (ЦАД) в 2024 году. Руководство ТОС заявляет, что нарушения незначительные —3,4 тыс. руб., и возвращать за это все 2,5 млн руб., уже потраченных на деятельность ЦАД, считают невозможным. В минсоцразвития ссылаются на правила, установленные облправительством, по которым за любое нарушение положено возвращать весь объем субсидий. В региональной Ассоциации ТОС опасаются, что практика требований возврата субсидий будет применяться и в отношении остальных восьми десятков ТОС, у которых всегда можно найти нарушения, и считают, что на фоне начавшегося в прошлом году прекращения финансирования ЦАД будет окончательно загублена идея привлечения к этой деятельности НКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ульяновской области рассматривает иск регионального минсоцразвития к ульяновской общественной организации территориального общественного самоуправления «Сельдинская слобода» (очередное заседание назначено на 17 марта).

Ульяновская организация ТОС «Сельдинская слобода» наряду с восемью десятками других ТОСов региона являлась поставщиком социальных услуг в части обеспечения деятельности центра активного долголетия, предназначенного для жителей старшего возраста своего микрорайона (лечебно-профилактические процедуры, занятия физкультурой, различные формы досуга), за что получала соответствующие субсидии.

В своем иске министерство требует от ТОС возврата всех субсидий, полученных организацией в 2024 году в размере 2,5 млн руб. Истец признает, что в 2024 году у него не было никаких замечаний по отчетности ТОС, в связи с чем и были приняты решения о предоставлении субсидий, но в июле 2025 года Счетная палата региона в ходе проверки обнаружила наличие «ложных либо намеренно искаженных сведений». В иске конкретная сумма претензий не оговаривается (по словам председателя ТОС Евгения Дубкова, в суде министерством была озвучена сумма в 3,5 тыс. руб.). Истец ссылается на действовавшее до конца 2025 года постановление облправительства №400-П от 15.07.2022 (с 2026 года действует новое постановление №608-П, в котором эти требования остались), где пунктом 17 установлено требование возврата всей суммы субсидий при обнаружении в представленных документах ложных либо намеренно искаженных сведений. Председатель ТОС Евгений Дубков считает «неправильным и несправедливым» такое требование, когда за выявленное нарушение на 3,4 тыс. руб. требуют вернуть 2,5 млн субсидий, которые уже полностью потрачены на исполнение социальных услуг. При этом господин Дубков заметил, что само министерство не выплатило ТОС в виде субсидий 1,1 млн руб. за уже оказанные социальные услуги ЦАД за три месяца 2025 года.

Министр соцразвития Дмитрий Батраков сказал в беседе с «Ъ», что раз нарушения есть, значит, независимо от их суммы, министерство по постановлению облправительства обязано требовать возврата субсидий. Он также заявил «Ъ», что никаких долгов за оказание социальных услуг перед НКО и ТОС у министерства не осталось.

Как ранее сообщал «Ъ», летом 2025 года стало известно, что в связи с исчерпанием лимитов минсоцразвития прекратило выплаты субсидий НКО и общественным организациям (в том числе местным организациям «Российского Красного Креста» и ТОС). В связи с этим прекратили деятельность многие ЦАД, в том числе 25 центров при организациях «Красного Креста» и 81 центр ЦАД при ТОС.

Между тем реготделение общественной организации «Российский Красный Крест» через суд потребовало от минсоцразвития выплатить субсидии за уже выполненные в 2025 году социальные услуги. В ноябре 2025 года арбитражный суд Ульяновской области признал отказ минсоцразвития в выплате субсидий незаконным, а также отметил, что отказ в предоставлении субсидии по причине недостаточности бюджетных ассигнований «вступает в противоречие с конституционными гарантиями».

Из состоявшегося на прошлой неделе отчета Дмитрия Батракова перед профильным комитетом регионального заксобрания следовало, что «в регионе функционирует 316 ЦАД, из них 50 — на базе госучреждений, 261— на базе АНО, ТОС, муниципальных учреждений», «в центрах активного долголетия систематически занимается более 22 тыс. граждан старшего поколения».

Председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области, советник губернатора Владимир Сидоров считает эти данные «недостоверными» и отмечает, что из 81 ЦАД не «осталось ни одного, после того как было прекращено субсидирование», «только из ЦАД на базе общественных организаций лишились социальных услуг около 10 тыс. граждан». По словам господина Сидорова, целый ряд ТОС из-за невыплаты субсидий в 2025 году теперь имеют долги перед привлеченными специалистами, за коммунальные услуги и аренду. Он отмечает, что сейчас все ТОС ждут, чем закончится суд, и опасается, что если минсоцразвития выиграет, то распространит эту практику и на другие ТОС и АНО. «А найти мелкое нарушение, чтобы потребовать вернуть субсидии, можно у любого», — сказал глава ассоциации ТОС. Он также отметил, что «так можно окончательно загубить ТОСовское движение», и он не понимает, «почему так себя ведет министерство, в то время как Владимир Путин заявил о необходимости прилагать усилия для поддержки НКО в этой сфере» (в перечне поручений президента РФ от 3 марта 2026 года по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества президент поручил обратить внимание «на достаточность финансового обеспечения социальных услуг» и дать предложения о возможности расширения участия в этом некоммерческих организаций).

В 2024 году на субсидирование деятельности ЦОД было выделено в региональном бюджете 150 млн руб., в 2025 году — 50 млн руб., в 2026 году — 42 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск