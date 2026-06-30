В Пулково в ночь на 1 июля пройдут тренировки сотрудников

В петербургском аэропорту Пулково в ночь на 1 июля пройдут плановые тренировочные учения. Цель — отработка взаимодействия служб и алгоритмов действий сотрудников в нештатных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Во время учений в терминале планируется специальное звуковое оповещение, а также временное изменение информации на табло и экранах над стойками регистрации. Рейсы будут обслуживаться в штатном режиме.

«Плановые тренировочные учения в аэропорту Пулково проводятся исключительно для отработки действий сотрудников и взаимодействия служб. Это внутреннее мероприятие, не предусматривающее привлечения пассажиров»,— подчеркнули в пресс-службе аэропорта. Съемка и присутствие СМИ не планируется, уточнили в Пулково.

Предыдущие тренировки в Пулково прошли в феврале. Сотрудники силовых ведомств отрабатывали действия на случай теракта.