Все московские аэропорты возобновили работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

В сообщении указано, что ограничения вводили для обеспечения безопасности. Пресс-служба Внуково сообщает, что сейчас идет подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Над этим же работают в Домодедово, написала пресс-служба аэропорта.

На территории Подмосковья объявляли ракетную опасность. В 21:24 ее отменили. За прошедшую ночь в Московской области сбили 60 БПЛА.