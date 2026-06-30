Россия закрыла некоторые погранпункты на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство России с 1 июля приостанавливает пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Это следует из распоряжения правительства.

Речь идет о следующих погранпереходах:

Санкт-Петербург-Финляндский (российско-финляндская граница);

Вяртсиля и Люття в Карелии (российско-финляндская граница);

Выборг и Светогорск в Ленинградской области (российско-финляндская граница);

Печоры-Псковские в Псковской области (российско-эстонская граница);

Пыталово в Псковской области (российско-латвийская граница).

МИДу России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются.