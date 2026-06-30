Россия закрыла некоторые погранпункты на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией
Правительство России с 1 июля приостанавливает пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Это следует из распоряжения правительства.
Речь идет о следующих погранпереходах:
- Санкт-Петербург-Финляндский (российско-финляндская граница);
- Вяртсиля и Люття в Карелии (российско-финляндская граница);
- Выборг и Светогорск в Ленинградской области (российско-финляндская граница);
- Печоры-Псковские в Псковской области (российско-эстонская граница);
- Пыталово в Псковской области (российско-латвийская граница).
МИДу России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются.