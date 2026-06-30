Почти 40 школьников пропали в Нигерии после нападения боевиков
37 детей пропали без вести после нападения боевиков группировки «Боко Харам» в средней школе в городе Ласса на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства страны. Местное издание Premium Times Nigeria пишет о 35 пропавших.
Боевики ворвались в школу 29 июня во время экзаменов и начали стрелять. Погибли трое человек, в том числе учитель и сотрудник службы безопасности. Еще один преподаватель получил огнестрельные ранения.
10 учащихся и один учитель были спасены. В спасательной операции участвовали военнослужащие, авиация и сотрудники разведки. Власти устанавливают точное число жертв. В близлежащих населенных пунктах и лесах идут поиски.
В Нигерии нападения и похищения школьников являются распространенным явлением. За последние годы боевики, включая запрещенную в РФ группировку «Боко Харам», совершили множество таких инцидентов. Например, в 2014 году «Боко Харам» похитила 270 девочек из школы в Чибоке, а в марте 2024 года – более 200 детей из школы в Куриге. В конце апреля 2025 года боевики забрали 23 ребенка из детского дома, из которых 15 удалось вернуть.
В ноябре 2025 года произошло несколько крупных похищений: 25 учениц из школы-интерната в Маге, более 50 учащихся и 303 школьника и 12 преподавателей из католической школы Святой Марии в Агваре в разные дни, причем 50 из них позже сбежали. Детали операций по освобождению часто не раскрываются. В связи с участившимися атаками президент Нигерии Бола Тинубу отменил зарубежные поездки, а в десятерых штатах были закрыты школы из соображений безопасности. Он также обратился к США за помощью, но столкнулся с претензиями об обратном: Дональд Трамп поручал Пентагону подготовиться к военным действиям в Нигерии, если правительство продолжит допускать убийства христиан, чье население в стране приблизительно равно мусульманскому.
Некоторые из этих похищений осуществляются с целью получения выкупа, другие – для насильственной выдачи замуж. Нигерийские военные также сталкиваются с проблемой продажи оружия собственными солдатами и полицейскими вооруженным группировкам, включая «Боко Харам».