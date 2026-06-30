Ворон улетел на «Белую скалу»

Обращенные в доход государства российские активы британского складского девелопера Raven Russia нашли нового владельца с четвертой попытки. Победителем торгов по продаже логопарков общей площадью 2 млн кв. м по всей России стало АО «УК "Белая скала"», предложившее 47,2 млрд руб. Это примерно на 70% меньше рыночной стоимости. Новый владелец, вероятнее всего, попытается перепродать активы. Покупателями в этом случае могут стать маркетплейсы, госкорпорации и крупные закрытые фонды, не исключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логистический парк Raven Russia

Фото: Raven Russia Логистический парк Raven Russia

Фото: Raven Russia

Победителем торгов по продаже бывших активов девелопера Raven Russia 30 июня стало АО «УК "Белая скала"», следует из протокола аукциона, опубликованного ГИС «Торги». За складской портфель застройщика АО «УК "Белая скала"» предложило 47,2 млрд руб. В аукционе также участвовало АО «Дунай», однако ценовое предложение участника конкурса оказалось ниже.

Речь идет о покупке долей в 17 юридических лицах, на балансе которых находятся объекты складской недвижимости компании общей площадью почти 2 млн кв. м. В состав лота входят доли в компаниях «Кулон СПБ», «Логопарк Обь», «Кстово-Девелопмент», «Феникс», «Лига», «Север Эстейт», «ЕГ Логистика», «Союз-Инвест», «Гориго».

ГК Raven Russia основана в 2005 году британскими бизнесменами Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в готовые складские комплексы и в строительство новых логистических объектов в России. В 2022 году компания покинула российский рынок, передав контроль над бизнесом локальному менеджменту. Сделка Генпрокуратурой РФ была сочтена притворной. В начале 2025 года по иску надзорного ведомства активы Raven Russia были обращены в доход государства. В Генпрокуратуре указывали на стратегическое значение холдинга для обеспечения обороны и безопасности государства.

Цена продажи активов Raven Russia составляет около 30% от рыночной стоимости, которую оценивали в 120–160 млрд руб., констатирует управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Такой значительный дисконт связан с тем, что портфель четырежды выставлялся на торги по стартовой цене около 90 млрд руб., не заинтересовав потенциальных инвесторов. Позднее условия продажи были пересмотрены: цену отсечения снизили до 45 млрд руб.

АО «УК "Белая скала"» принадлежит ООО «СФО Аврора», которое контролируется фондом «Актив», учредителями которого являются Сергей Винокуров и Елена Кузнецова, следует из данных СПАРК. Ранее долями в АО «УК "Белая скала"» владела Наталия Симина, связанная с УК «Первая» (ранее «Сбер Управление Активами»). Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров предполагает, что сейчас компания управляет средствами неназванных инвесторов.

Вероятнее всего, новый владелец после структурирования активов попытается их перепродать, не исключает директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов. Наиболее вероятными покупателями в этом случае станут маркетплейсы, госкорпорации и крупные закрытые фонды, говорит Станислав Ахмедзянов. Ранее эксперты оценивали доход от портфеля Raven Russia в 16–20 млрд руб. в год, ставка капитализации может достигать 14–15%.

Рынок складской недвижимости переживает охлаждение после периода бурного роста.

По итогам января—июня 2026 года объем спроса на склады в целом по РФ сократился на 38% год к году, до 870 тыс. кв. м, по данным Nikoliers. Снизилась и средняя площадь заключенной на складском рынке сделки: за первое полугодие текущего года этот показатель снизился на 40% год к году, до 13,1 тыс. кв. м, подсчитали в NF Group. Из-за сниженной деловой активности доля свободных площадей в логопарках Москвы и Подмосковья к концу июня этого года увеличилась на 3,2 процентного пункта год к году, до 7,4%, следует из данных IBC Real Estate.

София Мешкова, Дарья Андрианова