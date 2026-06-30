Занятость ищут в тени

Имеющиеся у властей механизмы обеления рынка труда обсуждались 30 июня на совещании в Совете федерации. Речь шла, в частности, о выявлении случаев подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами с самозанятыми. Работа по закреплению признаков трудовых отношений продолжается. Параллельно чиновники вводят индикаторы, сигнализирующие о возможной теневой занятости. Сейчас, по оценкам ФНС, в группе риска находятся 0,4%, или 4,5 тыс., всех компаний, привлекающих самозанятых для работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На прошедшем в Совете федерации совещании о способах борьбы с теневой занятостью говорили прежде всего о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми, то есть договорами с самозанятыми вместо найма. Как сообщила замдиректора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Татьяна Маленко, в осеннюю сессию Госдуме предстоит рассмотреть законопроект, нацеленный на установление фактов подобной подмены.

Эти поправки закрепят в Трудовом кодексе признаки трудовых отношений, среди которых — их устойчивый характер, выходные дни и отпуска, подчиненность и зависимость труда (см. “Ъ” от 18 июня 2025 года).

Одновременно чиновники продолжают работу над индикаторами риска, при срабатывании которых Роструд может инициировать проверку компании. В их числе — работа с более чем 35 самозанятыми в течение трех месяцев, если 75% их дохода поступает от одной этой организации, а сам доход в среднем за месяц превышает 35 тыс. руб. Как отметила Татьяна Маленко, планируется и новый индикатор риска, когда более десяти работников с трудовыми договорами в следующем квартале перешли на гражданско-правовые договоры в той же организации (при их среднемесячном доходе выше 25 тыс. руб.).

Свои критерии выявления серой занятости есть и у ФНС. По словам начальника управления налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов Михаила Сергеева, налоговые органы обращают внимание, в частности, на периодичность выплат самозанятым, их регистрацию в таком качестве с одного IP-адреса, а также на то, является ли организация единственным источником дохода для самозанятого.

Сейчас, по оценке ФНС, в группу риска попадают порядка 0,4% компаний, привлекающих самозанятых,— это около 4,5 тыс. юрлиц.

В отношении таких работодателей ФНС самостоятельно проводит проверку и в случае установления факта трудовых отношений доначисляет организации НДФЛ и соцвзносы (без зачета уже уплаченных самозанятым налогов) либо направляет материалы в региональные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.

Эти комиссии приглашают работодателей для дачи пояснений и предлагают устранить нарушения. Речь идет не только о случаях подмены трудовых отношений, но также о ненадлежащем оформлении сотрудников или о зарплатах ниже МРОТ. При этом обязанности выполнять рекомендации комиссий у работодателей нет.

Как пояснил начальник управления осуществления федерального надзора в сфере труда Роструда Дмитрий Демиденко, комиссии не являются госорганами, поэтому у них нет административных полномочий. Впрочем, эффект от их деятельности все же есть. По словам Михаила Сергеева, в 2025 году на заседания комиссии приглашались около 150 тыс. работодателей — из них около 66 тыс. потом подняли зарплаты или легализовали своих сотрудников (217 тыс. физлиц, не являющихся самозанятыми). Это, по оценкам ФНС, обеспечило поступление в бюджеты 33 млрд руб. НДФЛ и социальных взносов.

Уличенные в серых схемах найма организации и индивидуальные предприниматели попадают в реестр недобросовестных работодателей, пояснил Дмитрий Демиденко. Сейчас в нем около 650 работодателей, из них 80% — ИП.

Впрочем, добавил он, попадание в реестр влечет за собой только репутационные риски, так что сейчас обсуждается возможность лишения таких работодателей региональных мер поддержки. По словам господина Демиденко, такие предложения поступали от региональных межведомственных комиссий — подобный опыт уже есть, например, у Москвы.

Евгения Крючкова