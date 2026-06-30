Жители Тюмени и Ханты-Мансийска стали фигурантами дела о краже денег у бойцов СВО

Сотрудники РУФСБ по Тюменской области задержали преступную группу, подозреваемую в хищении денежных средств участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, организатором группы стал бывший военнослужащий. Он разработал план и привлек соучастников в Тюмени и Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра). Группа подбирала военнослужащих, со счетов которых можно было списать деньги, а также находила людей, готовых подписать контракт с Минобороны и уехать в зону СВО. В сговоре с ними были банковские работники. Они оформляли заявления от имени участников СВО на перевод денежных средств. После этого участники группы обналичивали похищенные средства и распоряжались ими по своему усмотрению.

Военным СУ СКР по Центральному военному округу возбуждены уголовные дела по статьям о краже в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), а также о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжает выявлять другие эпизоды и соучастников.

Полина Бабинцева