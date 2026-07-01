Соцархиважная наука

В России увеличили число магистерских программ подготовки социальных архитекторов — специалистов в дисциплине, призванной прийти на смену классическим политтехнологиям. Об особенностях нового курса рассказали 30 июня представители нескольких российских университетов. По мнению проректора РАНХиГС Андрея Полосина, в широком смысле программа являет собой долгожданное возвращение к классическому гуманитарному образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первых в России магистров социальной архитектуры в июне этого года выпустил Финансовый университет при правительстве РФ. Диплом получили 22 студента факультета социальных наук и массовых коммуникаций. «Спектр их профессиональных возможностей варьируется от специалистов по управлению социальными изменениями, сотрудников внутриполитического блока федеральных и региональных органов исполнительной власти до руководителей проектов в бизнесе, госкорпорациях и НКО»,— рассказали ранее “Ъ” в вузе.

Подготовка по новому профилю даст потенциальному выпускнику дополнительные преференции на рынке труда, заявил на пресс-конференции 30 июня замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов. Работодатель за пределами госсектора все чаще «фиксирует необходимость работы с общественным запросом», да и возможностей набирающего обороты искусственного интеллекта не хватит на «поддержку реальной коммуникации», уверен чиновник: «Со стороны администрации мы всячески приветствуем внедрение новых программ по социальной архитектуре».

Выступившие представители пяти вузов сообщили, что на будущий год вновь запланировали прием на магистерские программы по соцархитектуре, в том числе на бюджетные места (от 20 до 50). Принимать на программу будут по вступительному экзамену, а профиль, указанный в дипломе, будет зависеть от университета, объяснили участники мероприятия.

В Государственном академическом университете гуманитарных наук выпускники-«соцархи» формально окажутся политологами.

«Деваться некуда, в дипломе должен быть шифр. Мы выбрали политологию, хотя понимаем, что это специалист широкого профиля, и будем давать широкую подготовку по широкому спектру общественных наук»,— объяснил ректор Николай Промыслов. В Петербургском госуниверситете «соцархов» будут готовить по «государственному и муниципальному управлению», сообщил декан факультета политологии Александр Курочкин: «Мы готовим не чиновников, но управленцев широкого профиля».

Впрочем, по словам проректора РАНХиГС Андрея Полосина, в академическом смысле социальная архитектура являет собой «возвращение к нормальному классическому гуманитарному образованию» с «погружением по все дисциплины социокультурного блока». А едва ли не самой значимой из них станет аксиология, следовало из слов участников мероприятия.

«Без ценностных оснований это будет не социальная архитектура, а социальный инжиниринг, который распространен на Западе и существует уже лет 50»,— отметил декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, допустив, впрочем, некоторые заимствования из чуждой «недружественной» дисциплины.

Получившийся в итоге специалист не будет идентичен ни социальному работнику, ни менеджеру НКО, ни госслужащему, ни политтехнологу, заверил директор Института социальной архитектуры платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Володенков.

«Его профессиональные позиции характеризуются междисциплинарностью, интегративным характером деятельности и умением синтезировать знания из разных практик в единое управленческое решение»,— сказал господин Володенков. Сама же социальная архитектура не столько должностная позиция, сколько «особый тип профессионального мышления и деятельности», добавил ученый.

Живой пример состоявшегося и к тому же трудоустроенного «соцарха» привел глава Кировской области Александр Соколов: «Мой пресс-секретарь — победитель конкурса социальных архитекторов (проводился администрацией президента в 2025 году.— “Ъ”)». В этом году статья «социальная архитектура» есть и в областном бюджете, отметил губернатор, припомнив проект «Дорожный миллиард», где граждане голосовали за объекты, которые необходимо отремонтировать. «Был термин "профессиональные революционеры", а это "профессиональные эволюционеры"»,— сформулировал господин Соколов.

Григорий Лейба