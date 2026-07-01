Магазины теряют импульс

Посещаемость торгцентров России в первой половине 2026 года снизилась на 2%. Продажи некоторых арендаторов таких площадей упали на 20%. Отказ от импульсных визитов становится привычным для рынка торговой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России сократился на 2% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В Москве падение аналогичное, в Санкт-Петербурге, где рынок чувствительнее, оказалось более выраженным — на 5% год к году. Старший директор CMWP Зульфия Шиляева говорит о падении в первом полугодии трафика в торгцентрах Москвы на 1,5% год к году, Санкт-Петербурга — на 3,9%.

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Снижение посещаемости стало устойчивым явлением для рынка торговой недвижимости, констатирует сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Управляющий директор Fashion House Group Брендон О’Рейлли говорит о спаде продаж в классических моллах на 20% год к году. Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров замечает, что по рынку сильно бьет падение потребительского спроса.

Посещаемость торгцентров, согласно Focus Technologies, сокращается преимущественно за счет средних и крупных форматов.

Их трафик в январе—июне 2026 года потерял 2–4% год к году. Аналитики замечают, что совокупный трафик торгцентров продолжает падать в том числе из-за снижения посещаемости магазинов одежды и обуви, которые по-прежнему занимают существенную долю в структуре арендаторов.

Сегмент одежды и обуви, по мнению директора департамента торговой недвижимости Accent Светланы Кузьминой, сильно зависит как раз от импульсного спроса. Хотя госпожа Шиляева считает, что намного тревожнее выглядит в первом полугодии падение оборотов у предприятий общепита. В прошлом году ситуация в этом сегменте, по ее мнению, была лучше, а сейчас потребители перешли к реальной экономии.

Снижение посещаемости сопровождается ростом вакантности.

Согласно CMWP, сейчас в Москве пустуют 11–12% торговых площадей, хотя в конце прошлого года показатель составлял 9,7%. Зульфия Шиляева считает, что ритейлеры готовы отказаться в среднем от 10–20% торговых объектов. Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов полагает, что оптимизацию выберут большинство ритейлеров.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что оставшиеся на рынке игроки продолжат сокращать площади своих магазинов. У фешен-ритейлеров усложняются и другие условия работы. Так, господин О’Рейлли замечает, что зарубежные фабрики сейчас требуют от российских дистрибуторов предоплату за товар, а свободных денег у бизнеса нет.

Рынок трансформируется, а трафик перераспределяется в пользу наиболее сильных торговых форматов, констатирует директор по маркетингу Lassie (ритейлер детских товаров) Ева Чикирнеева. Так, Melon Fashion Group начала рассматривать размещение отдельных магазинов в объектах стрит-ритейла. Хотя конкретных проектов пока нет, уточнили в компании.

Стоимость аренды площадей в торгцентрах практически не меняется, отмечают в NF Group.

Светлана Кузьмина говорит, что снижение трафика запускает переговоры по пересмотру условий аренды, но решение — всегда результат совокупности факторов. Роль играют маржинальность бизнеса, рост операционных затрат, текущая ставка по кредитам. Потерявшие трафик объекты будут вынуждены отменять индексацию или корректировать условия договоров, рассуждает она.

Александр Перемятов считает, что трафик торгцентров во второй половине 2026 года продолжит снижаться. Тектонических сдвигов в макроэкономике во втором полугодии ждать не приходится, поэтому никто не прогнозирует взрывного роста трафика посетителей, заключает Брендон О’Рейлли.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова