В России стало меньше пригорать

В весеннем сезоне 2026 года площадь лесных пожаров в России сократилась более чем вдвое: огонь прошел 1,15 млн га леса против прошлогодних 3,2 млн га. Это следует из данных Рослесхоза, где их связывают с тем, что пожары стали быстрее находить и лучше тушить. Эксперты напоминают, что статистике могла помочь погода, ведь снег в некоторых регионах РФ лежал до мая, но согласны, что мониторинг возгораний улучшился. В ведомстве сетуют, что 45% пожаров начались за пределами лесов, и просят включить их тушение в систему оценки целевых показателей губернаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Статистика возгораний в лесах с марта по конец мая 2026 года была представлена 30 июня на слушаниях в Общественной палате РФ. Как пояснил начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский, ведомство традиционно разделяет пожароопасный сезон на три части: весна, лето и осень. Весной 2026 года в России было зарегистрировано 2,2 тыс. пожаров, которые прошли 1,15 млн га леса, против 2,8 тыс. пожаров и 3,2 млн га в прошлом году. В Рослесхозе это связали с тем, что пожары стали быстрее находить и лучше тушить. Так, по словам господина Писаревского, средняя площадь обнаруживаемого пожара год к году уменьшилась почти вдвое (с 10,2 до 5,5 га), а площадь «обслуживаемого» пожара — еще больше (с 1245 до 510 га). 88% возгораний потушено в первые сутки после обнаружения, подчеркнул чиновник (прошлой весной этот показатель составлял 74%).

В 2025 году, по данным Рослесхоза, огонь прошел 4,3 млн га леса, в 2024 году — 8,3 млн га, в 2023 году — 4,5 млн га. При этом, например, в 2021 году сгорело 9,9 млн га леса. В распоряжении Рослесхоза — 28 тыс. пожарных, 90,5 тыс. единиц оборудования и 1,8 тыс. беспилотников.

Основной проблемой весеннего периода господин Писаревский назвал так называемые ландшафтные пожары — возгорания за пределами лесов (например, в степях и на сельхозугодьях). По его данным, в 45% случаев лес загорался, когда огонь перекинулся на него с «земель иных категорий». Полномочия по тушению таких пожаров переданы регионам: Рослесхоз на недавнем совещании с вице-премьером Дмитрием Патрушевым предложил сделать ликвидацию таких возгораний целевым показателем работы губернаторов.

Кроме того, сказал господин Писаревский, ландшафтные пожары стоит отслеживать при помощи спутникового мониторинга и ввести ответственность за замалчивание сведений о них.

«Сейчас мы часто говорим о лесопожарной лжи, будем говорить еще и о лжи по пожарам ландшафтным»,— рассудил чиновник.

«Безопасность лесов не может быть обеспечена без контроля пожаров на нелесных землях»,— согласен член общественного совета при Рослесхозе, представитель фонда «Природа и люди» Константин Кобяков. По его словам, статистика таких возгораний не собирается, а оценить их динамику можно только по данным космического мониторинга. При этом эксперт назвал систему космического наблюдения Рослесхоза одной из лучших в мире, а само ведомство похвалил за достоверность собираемых данных. «Проблема лесопожарной лжи, которая не раз обсуждалась на заседаниях советов, преодолена»,— порадовался и директор ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации», член общественного совета при Рослесхозе Николай Шматков.

Экс-глава минприроды Карелии, член совета при Рослесхозе Андрей Карпилович назвал статистику о снижении площади среднего пожара «очень хорошим показателем эффективности». Правда, господин Шматков напомнил, что в мае 2026 года в части регионов РФ еще лежал снег. Однако площадь возгораний уменьшилась «не только за счет погодного везения», добавил эксперт, упомянув, например, увеличение бюджетного финансирования. По данным Рослесхоза, в 2026 году на охрану лесов от пожаров (в том числе авиационный и наземный мониторинг) было направлено 26,6 млрд руб. из федерального бюджета (на 6,9 млрд руб. больше, чем в 2025 году). Кроме того, было создано 11 новых подразделений авиационной охраны, в том числе в Якутии, Коми и Хабаровском крае.

Александр Воронов