«Единая Россия» пойдет по дворам

Перед началом очередной «региональной недели» (она проходит с 29 июня по 5 июля) депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) традиционно получили партийные рекомендации по работе с избирателями. В свете начавшейся думской кампании единороссам рекомендовано встречаться с гражданами в естественной обстановке и знакомить их с итогами прошедшего 28 июня партийного съезда, аккуратно соблюдая при этом все предусмотренные выборным законодательством ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В документе (“Ъ” ознакомился с ним) партия настоятельно рекомендует депутатам избегать формата «казенных» встреч в кабинетах и приемных и организовывать живое общение с народом «в средах — коллективах, дворах, на улице». Единороссам особо напоминают, что при проведении таких встреч необходимо соблюдать законодательство о выборах. Так, кандидатам запрещено вручать гражданам подарки и деньги, распространять агитационные материалы. Не должна содержать признаков агитации и одежда кандидата. В выступлениях им нельзя упоминать о предстоящих выборах и призывать к голосованию за или против кого-либо. В общении с журналистами кандидатам тоже советуют избегать агитации — выражающейся, например, в «описании последствий избрания или неизбрания». Им также советуют избегать оценочных суждений, отдавая предпочтение сухим фактам.

Партактив в регионах тоже должен будет встречаться с кандидатами, и предпочтение тут отдается участникам специальной военной операции (СВО). Их в избирательных списках партии на выборах в Думу более 50.

«Единая Россия» рекомендует депутатам знакомить избирателей с итогами первого этапа предвыборного съезда в соцсетях, средствах массовой информации и в процессе живого общения. Предлагается донести до граждан прозвучавшие на мероприятии тезисы. Делегаты форума, напомним, утвердили списки кандидатов на думские выборы и обсудили «Народную программу» партии, окончательную версию которой единороссы примут на втором этапе съезда 22 августа. А лидер ЕР Дмитрий Медведев в своем выступлении назвал семь вызовов, с которыми столкнулась страна и которые были определены «в прямом диалоге с людьми». Это проблемы демографии, изменения на рынке труда, неравномерное развитие регионов, экономическое давление со стороны недружественных государств, стремительное развитие технологий, попытки навязать россиянам чуждые ценности и обеспечение безопасности. На эти вызовы, по словам господина Медведева, и должна дать ответы «Народная программа».

В партийных рекомендациях депутатам также напоминают, что нынешний год в партии объявлен Годом местных отделений и он «стал логическим продолжением Года первичных отделений и Года муниципальных депутатов». Сейчас перед ЕР стоит задача закончить работу по модернизации своего первичного звена и «создать на уровне каждого муниципалитета эффективную связку всех партийных структур». Поэтому депутатам советуют во время «региональной недели» посетить местные отделения и встретиться с муниципалами, прежде всего с участниками СВО.

Предполагается, что депутаты на этих встречах отчитаются о выполнении «Народной программы» и соберут предложения в ее новую версию. В рекомендациях подчеркивается, что муниципальный уровень занимает важное место в электоральной работе партии. В доказательство авторы документа цитируют слова секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева о том, что, в то время как оппоненты из других партий с каждым годом все меньше внимания уделяют местным выборам, единороссы выставляют кандидатов практически на 100% мест в муниципальных собраниях.

Ксения Веретенникова