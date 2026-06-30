Сибирь не прирастает генерацией

Генерирующая компания ТГК-14 приостановит строительство двух энергоблоков мощностью 200 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 из-за отсутствия финансирования. На реализацию проектов закладывалось 65,5 млрд руб. ТГК-14 отказывается от инвестиций после подачи в суд иска об изъятии доли основных акционеров в доход государства. Аналитики отмечают, что остановка проекта сократит возможности для подключения новых потребителей в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Совет директоров ТГК-14 поручил менеджменту приостановить строительство энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в связи с отсутствием финансирования, сообщила компания 30 июня. Менеджменту необходимо обеспечить приоритетное финансирование текущей деятельности, минимизировав поток средств на проекты, прошедшие конкурентные отборы мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). До 15 июля на совет директоров ТГК-14 будет вынесен вопрос об остановке реализации проектов на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и анализ последствий этого решения.

Проекты по расширению на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 были отобраны на конкурсах для покрытия энергодефицита на юго-востоке Сибири в 2024 году. Суммарная мощность двух энергоблоков была заявлена на уровне 155 МВт, но ввести планируется 200 МВт, сообщала компания в отчете за 2024 год.

Для этого были заключены договоры с АО «Уральский турбинный завод», ПАО НПО «Элсиб», ООО «Сибэнергомаш — БКЗ». В отчетности за 2024 год общую стоимость строительства ТГК-14 оценивала в 31,8 млрд руб., в 2025 году показатель вырос до 65,5 млрд руб. По итогам 2025 года чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ уменьшилась в 3,6 раза, до 461 млн руб.

В мае 2025 года глава совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев и член совета директоров, бывший вице-губернатор Приморского края Виктор Мясник были взяты под стражу, их обвинили в хищении 4,5 млрд руб. средств предприятия. Они владеют Дальневосточной управляющей компанией (ДУК), которой принадлежит 79,32% ТГК-14. В мае 2026 года прокуратура Забайкальского края подала иск о признании недействительной сделки по продаже акций ТГК-14, заключенной в 2021 году ДУК и подконтрольным ОАО РЖД «Энергопромсбытом», потребовав взыскать в доход РФ акции ТГК-14, принадлежащие ДУК и Константину Люльчеву. О результатах рассмотрения иска не сообщалось.

В Минэнерго и «Системном операторе» комментарии не предоставили. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что штрафные санкции к ТГК-14 будут применяться в случае непоставки мощности после наступления определенных решением правительства дат начала поставки на оптовый рынок.

На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 реализуется два проекта КОМ НГО с вводом 31 августа 2028 года и 1 июля 2029 года. До наступления этих дат штрафные санкции могут быть применены в случае выраженного поставщиком (по предусмотренной процедуре) отказа от исполнения обязательств по договорам, пояснили в «Совете рынка».

Сергей Роженко из Kept говорит, что приостановка проекта Улан-Удэнской ТЭЦ-2 не создает немедленного риска для действующего энергоснабжения, но ухудшает среднесрочную надежность энергосистемы Бурятии и юго-востока Объединенной энергосистемы Сибири. По его словам, регион уже находится в зоне структурного дефицита мощности и без ввода новой генерации запас устойчивости, резервирования и возможностей для подключения новых потребителей будет сокращаться.

Анна Тыбинь