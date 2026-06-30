Маркетплейсы загрузили исками

Продавцы на маркетплейсах подают на платформы в суд в два-три раза чаще, чем пару лет назад. Как сообщают «Ведомости», большая часть заявлений носит массовый характер. Среди самых частых причин исков — утрата товара, утилизация, проблемы с логистикой, изменение тарифов, применение штрафов, блокировка аккаунтов и задержки выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решать спорные ситуации и искать ответы в личных кабинетах селлеров стало бессмысленно, рассказал эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«Первая причина — по-прежнему закрытость площадок от конструктивного диалога с селлерами. Найти куратора или менеджера практически невозможно. Все общение идет через личный кабинет, а на неприятные вопросы площадки просто не отвечают. Поэтому по спорным вопросам селлерам приходится идти в суд. Второй аспект — экономика продавцов заметно ухудшилась. Зарабатывать стали все меньше, а некоторые вообще перестали получать доход.

Если раньше потери можно было списать в убыток и забыть, то сейчас каждая копейка важна: предприниматели судятся по любым значимым суммам.

Третья причина — упрощение процедур подачи: нейросеть составит исковое заявление за три секунды, а отправить его можно онлайн через "Госуслуги". Раньше нужно было искать юриста, оплачивать его работу, отдавать документы на изучение. Теперь селлер даже без специальных навыков может обратиться в суд и взыскать убытки, причиненные площадкой».

По данным Высшей школы экономики, оборот российских цифровых платформ в прошлом году превысил 18 трлн руб. За четыре года сектор вырос в шесть раз. Одновременно селлеры стали отдавать маркетплейсам большую долю дохода, говорят участники рынка. С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который должен устранить неравенство в правах продавцов и платформ. Однако вряд ли это сможет снизить количество судебных тяжб, считает адвокат и советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст:

«Проблема в том, что маркетплейс диктует свои правила. Он является, по сути, сильной стороной во взаимоотношениях с селлерами. Продавцы принимают оферту целиком, то есть им сложно настаивать на своей правоте, вести переговоры, ведь доказательства по сделкам, спорным каким-то моментам формирует сама площадка. У нас традиционно очень непросто судиться с большими игроками. Это касается и больших государственных организаций, и квазигосударственных, и больших коммерческих структур.

Но сейчас ситуация несколько иная, потому что она уже, видимо, перешла все границы, поэтому люди идут в суды. На самом деле процессы с юридической точки зрения несложные. Но понятно, что у продавцов нет такого ресурса, как у платформы. Там работает юридический департамент, бэк-офис, которые обслуживают всю эту историю».

В компании РВБ “Ъ FM” заявили, что эти данные не соответствуют действительности, так как многие иски дублируются, рост составил около 15%. Число претензий к Ozon увеличилось почти на 200%, а сумма требований выросла с 800 млн руб. до 5,8 млрд руб. Как рассказали “Ъ FM” представители площадки, за это время количество проданных через платформу товаров увеличилось втрое, а исковая нагрузка на компанию зависит от объема ее операций.

Юлия Савина