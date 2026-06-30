Растет популярность естественно-научных предметов на ЕГЭ

Уже восемь человек в 2026 году набрали 400 баллов на ЕГЭ — это рекордное число за всю историю единого государственного экзамена. Более того, в текущем году впервые выпускница смогла сдать на 100 баллов сразу пять экзаменов. 8,6 тыс. человек стали стобалльниками по одному из экзаменов. Такие данные привел 30 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев на брифинге, посвященном предварительным результатам ЕГЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Рособрнадзоре обращают внимание на рост числа выбирающих ЕГЭ по естественно-научным предметам. По физике их стало больше на 24%, по профильной математике — на 10%, по биологии — на 7%, по информатике — на 6%. «При этом средние результаты участников с увеличением их количества не снижаются,— отметил Анзор Музаев.— Это означает, что ребята не просто так выбрали эти предметы, а готовились к ним». Предварительные средние баллы по профильной математике составили 66,3 (+4,3 балла год к году), по физике 66,5 (+4,8), по биологии 57,9 (+3,5), по информатике 58,7 (+3).

По социально-гуманитарным предметам наблюдается некоторое снижение числа сдававших ЕГЭ, при этом средний балл по этим предметам демонстрирует небольшой рост. Так, по литературе он увеличился до 63,5 (+1,6 балла год к году), по истории до 57,9 (+2), по обществознанию — до 55,2 (+1,6).

Финальные данные всех экзаменов подведут уже после пересдач, которые пройдут 6 и 7 июля.

Полина Ячменникова