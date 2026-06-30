Путин включил Цивилеву в президиум совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин включил статс-секретаря — замминистра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в состав и президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это следует из указа главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Цивилева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анна Цивилева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Документ вступает в силу со дня подписания.

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам был создан в 2018 году. Председатель — Владимир Путин. Среди участников — вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и другие. Совет принимает решения о проведении нацпроектов и оценивает их результаты.