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Путин включил Цивилеву в президиум совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин включил статс-секретаря — замминистра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в состав и президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это следует из указа главы государства.

Анна Цивилева

Анна Цивилева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анна Цивилева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Документ вступает в силу со дня подписания.

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам был создан в 2018 году. Председатель — Владимир Путин. Среди участников — вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и другие. Совет принимает решения о проведении нацпроектов и оценивает их результаты.

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