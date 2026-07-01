Число выездов «Дорожного патруля» ЦОДД Москвы на ДТП сократилось на треть

За шесть месяцев 2026 года автомобили службы «Дорожный патруль» Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы выезжали на место аварий 5,6 тыс. раз — это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сотрудники помогли водителям суммарно более 20 тыс. раз. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе ЦОДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На тяжелой технике было выполнено 720 выездов, что почти в 40 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. «КамАЗы» «Дорожного патруля» отбуксировали 340 других большегрузов и помогли 319 неисправным транспортным средствам.

«Сокращение числа выездов соответствует общей положительной динамике аварийности,— пояснил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— За январь—май число погибших в ДТП на МКАД сократилось на 56%».

«Дорожный патруль» ЦОДД работает в Москве с 2017 года; в автопарк службы входят пикапы и грузовики. 36 экипажей круглосуточно помогают водителям бесплатно, выезжая на ДТП, помогая оформлять европротокол, менять колеса и отбуксировывать неисправные автомобили.

Иван Тяжлов