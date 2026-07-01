«М.Видео» объединяется с «Эльдорадо» в единый маркетплейс

«М.Видео» с 1 июля объединяет сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» со своей онлайн-платформой. После этого основными цифровыми каналами продаж компании станут сайт и приложение «М.Видео», на базе которых продолжат развивать единый маркетплейс.

В компании рассчитывают, что консолидация онлайн-каналов поможет сосредоточить ресурсы на расширении ассортимента, развитии сервисов, технологий и клиентского опыта. Отдельно подчеркивается, что бренд «Эльдорадо» сохранится внутри экосистемы и его онлайн-инфраструктуру будут использовать для тестирования новых решений.

Розничные магазины «Эльдорадо» продолжат работать в обычном режиме. Для клиентов останется доступен личный кабинет, где сохранятся история покупок, текущие заказы и их статусы, а программа лояльности «М.Клуб» продолжит действовать без изменений.

С 1 июля посетителей сайта и приложения «Эльдорадо» автоматически перенаправят на платформу «М.Видео». На ней будет доступен расширенный ассортимент товаров, предложения партнеров маркетплейса, сервисы доставки, установки и настройки техники, а также другие цифровые услуги компании.