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Конец легенды

Как прощались с Сергеем Ивановым

Утром 30 июня в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) простились с Сергеем Ивановым, бывшим министром обороны, главой администрации президента и секретарем Совета безопасности России. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников тоже простился с Сергеем Ивановым.

Сергея Иванова хоронили с воинскими почестями

Сергея Иванова хоронили с воинскими почестями

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергея Иванова хоронили с воинскими почестями

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прощание в траурном зале ЦКБ началось в десять утра. Улицу Тимошенко, ведущую к траурному залу, перекрыли полностью. И не вспомнить, чтобы так было. Девушки из Медицинского колледжа Управления делами президента РФ в это утро получали дипломы и не очень понимали, почему им надо пробираться в лучших своих, без сомнения, туфлях по тропинкам во дворах домов к Рублевскому шоссе, где можно было заказать такси. Впрочем, девушки казались такими счастливыми, что не могли понять, даже если, по-моему, захотели бы, и почему навстречу им идут люди с букетами красных роз и гвоздик и обходят этих девушек стороной.

Не с парадного входа в траурный зал уже заходили люди, заехавшие сразу во двор ЦКБ. Первым был сенатор Андрей Клишас, за ним зашел бывший вице-премьер и бывший глава «Роскосмоса», а ныне сенатор Юрий Борисов. Затем вошел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Потом приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они с Сергеем Ивановым много чего перекурили в ожидании переговоров с участием Владимира Путина.

Глава Верховного суда Игорь Краснов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, глава администрации президента России Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка... Именно в таком порядке. Потом, в 10:08, приехал Владимир Путин. Он подошел к гробу, постоял, трижды перекрестился, потом подошел к жене и сыну Сергея Иванова и несколько минут разговаривал с ними. Вернулся к гробу, постоял с ним еще.

Владимир Кожин, Дмитрий Козак, Эльвира Набиуллина простились с Сергеем Ивановым

Владимир Кожин, Дмитрий Козак, Эльвира Набиуллина простились с Сергеем Ивановым

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Кожин, Дмитрий Козак, Эльвира Набиуллина простились с Сергеем Ивановым

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Потом уж были еще люди. Пришла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Ждали своей очереди бывший глава администрации президента Александр Волошин, бывший замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, помощник президента Андрей Фурсенко...

— Вот кого я хочу обнять...— сказала жена Сергея Иванова, увидев бывшего управляющего делами президента, сенатора Владимира Кожина.

Они все не спешили уходить и, выйдя из траурного зала, стояли теперь на крыльце. Андрей Фурсенко рассказывал, как Сергей Иванов, став первым вице-премьером, вызвал министра образования и науки (им был как раз Андрей Фурсенко) и сказал, что главную его задачу видит в том, чтобы к нему, Сергею Иванову, как к первому вице-премьеру, ни один ученый больше не обращался.

— Я удивился,— говорил Андрей Фурсенко.— Почему, спрашиваю. Потому что, говорит, надеюсь, что ты решишь все их проблемы.

Президент России приехал в 10.08

Президент России приехал в 10.08

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России приехал в 10.08

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Он же не пропускал ни одного баскетбольного матча,— говорил первый зампред Госдумы Александр Жуков, неравнодушный, как известно, к спорту.— Он и поднял наш баскетбол, а не кто-нибудь другой. Все время деньги искал, договаривался, буквально тренером работал...

— А вы читали, что Игорь Акинфеев написал про него? — спрашивал еще кто-то.— Что Сергей Иванов ему как отец родной в ЦСКА был. Что ни один человек для него столько не сделал...

Подошли балетмейстер Борис Эйфман с женой, бывший председатель правительства Виктор Зубков, помощник президента Владимир Мединский... Дмитрий Козак сказал, что они с Сергеем Ивановым обсуждали, кажется, все на свете, кроме политики.

Появился глава РЖД Олег Белозеров, глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, который всем говорил: «Держимся...» — и, мне кажется, искренне говорил.

И вроде хотелось всем этим людям побыть вместе, и было что обсудить, да только что тут обсуждать, когда человек умер, и на вопрос «Как дела?» Дмитрий Козак, вздохнув, очень предметно отвечает: «Пока живы...» А ты думаешь об этом и понимаешь, что формулировка, если разобраться, исчерпывающая.

Панихиды не было, с речами никто не выступал. Разошлись все вдруг и, кажется, неожиданно даже для себя. И хотя вроде бы проход для прощания был теперь уже свободным, человеческого потока не было. Во-первых, не объявляли, где и что будет, потому что близкие Сергея Иванова не хотели этого, а во-вторых, был он сам человеком, который уж точно не хотел быть публичным, хоть работал и министром обороны, и главой администрации президента, и секретарем Совбеза...

— А вот, помнишь, Примакова хоронили в Колонном зале, так на четыре часа вынос задержали...— слышал я.— Проститься с ним все шли и шли...

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Сергей Нарышкин торопился успеть

Сергей Нарышкин торопился успеть

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Директор Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

Директор Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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Сергей Нарышкин торопился успеть

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Директор Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

— А с Черномырдиным вообще двое суток народ прощался... На автобусах ехали из других областей...

— Конец легенды,— сказал кто-то.

Что ж, этот человек, и правда, много работал «под легендой».

Последним пришел проститься, уже к половине первого, глава СВР Сергей Нарышкин, а на Троекуровском кладбище (Сергей Иванов сам попросил похоронить его там рядом со старшим сыном), куда немногие поехали, ждал еще глава «Сбера» Герман Греф, который успел после общего собрания акционеров...

Журналистов на прощании не было

Журналистов на прощании не было

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналистов на прощании не было

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

От входа стали собирать венки, стоявшие у стены, а ими тут было все уставлено, и два самых больших, просто неподъемных, оказались от Российского фонда прямых инвестиций и от баскетбольной команды «Химки».

Скоро у стены стоял только один венок. Я присмотрелся: «От Конституционного суда».

Господи, подумал, я, ему сейчас дело только до одного суда.

И он не Конституционный.

Андрей Колесников

Фотогалерея

В Москве простились с Сергеем Ивановым

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Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Перед началом церемонии прощания

Перед началом церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Традиционно в прощании с государственными деятелями и военнослужащими принимает участие рота почетного караула с оркестром

Традиционно в прощании с государственными деятелями и военнослужащими принимает участие рота почетного караула с оркестром

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Процессию сопровождают представители всех трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота

Процессию сопровождают представители всех трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (третий слева)

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (третий слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков

Председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Козак и председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Козак и председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сенатор Юрий Борисов (в центре)

Сенатор Юрий Борисов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Траурные венки прислали ведомства и спортивные клубы — Сергей Иванов был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ и активным болельщиком ЦСКА

Траурные венки прислали ведомства и спортивные клубы — Сергей Иванов был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ и активным болельщиком ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Помощник президента России Андрей Фурсенко

Помощник президента России Андрей Фурсенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (слева)

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы России по охране здоровья Бадма Башанкаев

Первый зампред комитета Госдумы России по охране здоровья Бадма Башанкаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме России Владимир Васильев, генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент ассоциации каскадеров Александр Иншаков

Слева направо: руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме России Владимир Васильев, генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент ассоциации каскадеров Александр Иншаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на посту во время церемонии

Сотрудники Росгвардии на посту во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Оцепление вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ)

Оцепление вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сенатор Евгений Дитрих (второй справа)

Сенатор Евгений Дитрих (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания

Церемония прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотокорреспонденты у здания ЦКБ

Фотокорреспонденты у здания ЦКБ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вдова Сергея Иванова Ирина после церемонии

Вдова Сергея Иванова Ирина после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр юстиции России Константин Чуйченко (в центре)

Министр юстиции России Константин Чуйченко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин

Сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (в центре)

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники полиции во время дежурства на церемонии

Сотрудники полиции во время дежурства на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков (в центре)

Президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания

Церемония прощания

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Вдова Сергея Иванова Ирина (слева), ее сын Сергей (в центре) и президент России Владимир Путин (спиной)

Вдова Сергея Иванова Ирина (слева), ее сын Сергей (в центре) и президент России Владимир Путин (спиной)

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (слева)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

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Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Перед началом церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Традиционно в прощании с государственными деятелями и военнослужащими принимает участие рота почетного караула с оркестром

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Процессию сопровождают представители всех трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (третий слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Козак и председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сенатор Юрий Борисов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Траурные венки прислали ведомства и спортивные клубы — Сергей Иванов был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ и активным болельщиком ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Помощник президента России Андрей Фурсенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы России по охране здоровья Бадма Башанкаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме России Владимир Васильев, генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент ассоциации каскадеров Александр Иншаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на посту во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Оцепление вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сенатор Евгений Дитрих (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотокорреспонденты у здания ЦКБ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вдова Сергея Иванова Ирина после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр юстиции России Константин Чуйченко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники полиции во время дежурства на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Вдова Сергея Иванова Ирина (слева), ее сын Сергей (в центре) и президент России Владимир Путин (спиной)

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

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