Парижский суд отменил решение арбитража по иску Ощадбанка к России

Апелляционный суд Парижа отменил решение Гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка к России из-за сомнений в беспристрастности арбитра.

Напомним, в январе 2016 года украинский Ощадбанк инициировал арбитраж по правилам Постоянной палаты третейского суда в Гааге с требованием компенсации от России за экспроприацию активов в Крыму. Разбирательство велось в Париже. В 2018 году арбитражный трибунал присудил банку взыскать с РФ более $1,1 млрд. В 2019 году Россия как ответчик предприняла попытку добиться пересмотра решения, утверждая, что Ощадбанк скрыл документы, важные для исхода дела, но в декабре 2023 года получила отказ.

В 2024 году Россия подала заявление об отмене решения арбитров в Парижский апелляционный суд. Из опубликованного постановления суда следует, что главным аргументом стало параллельное участие Чарльза Брауэра, одного из арбитров по делу с украинским банком, в подготовке правового заключения (amicus curiae) в поддержку обращения экс-акционеров ЮКОСа в суд США. Документ содержал «крайне критические выражения о процессуальной стратегии России по оспариванию неблагоприятных для нее арбитражных решений», говорится в судебном акте.

Участие арбитра в написании подобного документа в другом деле против РФ вызывает сомнения в его беспристрастности, настаивал ответчик. Тем более что это происходило после вынесения решения по спору с Ощадбанком в декабре 2023 года, пока арбитражная процедура продолжалась из-за нерешенного вопроса о расходах.

Несмотря на то что amicus curiae не относился к делу Ощадбанка против России, парижский суд пришел к выводу, что обстоятельства подготовки этого заключения могли вызвать у сторон обоснованные сомнения в беспристрастности арбитра, и отменил решение трибунала.

Варвара Кеня