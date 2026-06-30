Жапаров сменил главу Госкомитета нацбезопасности

Президент Киргизии Садыр Жапаров снял с должности председателя госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Жумгалбека Шабданбекова «в связи с переходом на другую работу». Об этом сообщается в указе господина Жапарова.

Главой госкомитета нацбезопасности республики назначен Максат Асаналиев — генпрокурор, который подал в отставку перед назначением.

Садыр Жапаров 10 февраля неожиданно уволил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева — своего ближайшего соратника, который фактически руководил страной наравне с главой государства и занимал эту должность с 2020 года. Жумгалбек Шабданбеков был одним из его заместителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Киргизии покончил с двоевластием».