Очередной шаг по сдерживанию России — в Эстонии открылся первый совместный военный центр Германии и Нидерландов. Его задача — координация обороны Балтийского региона в случае наихудшего сценария: вторжения российских войск. Потенциально в этом районе может быть развернуто до 60 тыс. военных НАТО. В Москве называют подобные действия Европы провокацией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Старый Свет по-прежнему рассчитывает, что самим воевать не придется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В эстонском городе Валга на границе с Латвией официально открылся новый военный командный центр в рамках усилий НАТО по стратегическому «сдерживанию России». Этот населенный пункт является важным транспортным и логистическим узлом всей Балтии. Основой нового объекта, открытого с большой помпой, стал совместный Первый германо-нидерландский армейский корпус.

Одна из главных целей проекта — координация обороны Балтийского региона «в случае наихудшего сценария — потенциальной атаки российских войск». Численность корпуса — около 400 военнослужащих. Но если грянет гром, НАТО обещает оперативно развернуть в этом районе от 40 до 60 тыс. военных. Одновременно впервые со дня окончания Второй мировой войны Германия разворачивает в Литве 45-ю танковую бригаду Бундесвера в 20 км от белорусской границы.

Выйти на полную боевую готовность контингент намерен в конце 2027 года. Тогда его численность составит 5 тыс. человек. Судя по всему, расчет на то, что если гром грянет, то явно не сейчас. Как бы то ни было, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее назвал участившиеся падения украинских беспилотников на территории стран НАТО «приемлемой (оправданной) ценой», которую Европа вынуждена платить за поддержку союзника — Украины: «Поэтому придется терпеть». Фразу можно продолжить: это лучше, чем воевать самим, поэтому цена не такая уж высокая с учетом последствий.

Однако вариант «наихудшего сценария» исключать нельзя, поэтому необходимы усилия по укреплению восточных рубежей. Но вот что интересно: одновременно с этим в ЕС продолжается дискуссия об ужесточении выдачи виз россиянам. Полного запрета не предлагается — лишь новые ограничения в рамках очередного санкционного пакета. Обсуждение идет сложно. Против выступают главные туристические страны — Италия и Франция. Да и остальные не в восторге.

По данным Евростата, только за первые четыре месяца 2026 года ЕС заплатил России за газ €4,6 млрд — и за сжиженный, и за трубопроводный. Таковы реалии: с одной стороны, ждем нападения, строим укрепрайоны, а с другой — у главного противника покупаем топливо и его туристам по-прежнему рады. В России Европой нынче детей пугают: она практически официально стала стороной украинского конфликта. Но почему бы при этом в отпуск туда не съездить? Спрос сохраняется высоким.

Дмитрий Дризе