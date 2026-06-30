СКР зафиксировал рост подростковой преступности на 9% в 2026 году

В 2026 году Следственный комитет России расследовал более 11 тыс. преступлений, совершенных подростками, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин на совещании по вопросам криминализации подростковой среды. Число детей, преступивших закон, с января по март этого года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в преступную деятельность были вовлечены 9,6 тыс. детей.

Число насильственных преступлений, совершенных подростками, выросло на 10%. В два раза выросло число детей, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности. «Сохраняется тенденция привлечения несовершеннолетних к участию в диверсионной деятельности и мошенничестве»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР по итогам совещания.

С января по март 2026 года СКР передал в суд более 3,5 тыс. уголовных дел в отношении 5 тыс. подростков. За этот период следователи раскрыли более 500 преступлений, совершенных детьми в составе организованных групп и преступных сообществ.

По словам господина Бастрыкина, детская преступность в России «молодеет», но для тех, кто вовлекает детей в преступную деятельность «возраст ребенка не имеет значения». В основном в преступную деятельность вовлекают детей, не включенных в систему профилактических мер, считает председатель СКР, в том числе по причине «халатного отношения к этому со стороны уполномоченных должностных лиц». По итогам совещания господин Бастрыкин поручил «акцентировать внимание» на совершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности , а также выявить в регионах факты неэффективного расходования бюджетных средств на молодежную политику.

Полина Мотызлевская