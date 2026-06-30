Дорожные деньги дадут на щебень и датчики

Регионы получили больше возможностей для ремонта и восстановления дорожной инфраструктуры. Начал действовать приказ Минтранса, расширивший «классификацию» работ, на которые можно тратить бюджетные деньги. Во время капремонта участка теперь разрешено восстанавливать не только саму дорогу, но и ставить датчики движения, камеры и другие элементы интеллектуальных транспортных средств. На деньги, выделяемые для содержания трасс, разрешено чинить ограждения на путях миграции животных, ремонтировать электронные дорожные знаки и засыпать щебнем грунтовые дороги. Изменения нужны для повышения качества обустройства дорожной сети и снижения аварийности, пояснили “Ъ” в Минтрансе РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

30 июня вступил в силу приказ Минтранса с новой классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог. Документ используется при планировании расходов, проектировании и подготовке технических заданий для подрядчиков.

Разыгрывая контракт для проведения капремонта участка (самый сложный вид работ, который включает обычно замену нижнего слоя покрытия), госзаказчик теперь может включить в смету устройство основания под весогабаритные датчики и элементов интеллектуальных транспортных систем (например, видеокамер или детекторов транспорта). В рамках «обычного» ремонта (когда меняется верхний слой дороги и укрепляются обочины) можно будет заодно починить электронные дорожные знаки с динамически меняющейся информацией. В рамках контракта на содержание регионы смогут оплатить работы по замене дорожных метеодатчиков и камер, восстановить ограждения на путях миграции животных и системы освещения на мостах и путепроводах.

Вступившие в силу изменения нужны для повышения уровня обустройства дорог и снижения аварийности, пояснили “Ъ” в Минтрансе: «Принятие документа связано с развитием технологий в дорожной отрасли, появлением новых видов работ и необходимостью устранения правовых пробелов».

В регионах ранее фиксировались случаи, когда проверяющие органы, ссылаясь на старый классификатор 2023 года, по сути, обвиняли региональных дорожников в нецелевом использовании денег. Счетная палата Самарской области, к примеру, в 2024 году выявляла работы, которые не соответствуют приказу Минтранса. Об этом говорится в «Бюллетене Счетной палаты РФ». Расходы на работы, не попадающие под классификацию, признаются судами нецелевыми. Проверки, проводимые в рамках контрольно-надзорной деятельности, с каждым годом проводятся все тщательнее, пояснил “Ъ” глава российской ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин. Если у проверяющих возникают вопросы по поводу расходования средств, то все ответы на них должны быть в документации, чтобы не возникало претензий.

В России насчитается 1,58 млн км дорог, из которых 1 млн — местные дороги, 502 тыс. км — региональные и межмуниципальные и 66 тыс. км — федеральные. Запланированные расходы всех дорожных фондов на 2026 год составляют 2,6 трлн руб., 40% из них уже исполнено.

В министерстве дорожной деятельности Воронежской области “Ъ” подтвердили, что приказ позволит выполнять некоторые виды работ, которые раньше не относились к классификатору. Ведомство обращает внимание, что теперь в рамках ремонта можно восстанавливать недостающие элементы водоотвода, светофоров и электрооборудования. Самым актуальным изменением министерство считает возможность в рамках содержания восстанавливать ровность грунтовых дорог с добавлением щебня и гравия. На это обращают внимание и в минтрансе Кировской области, где более половины всех местных дорог — грунтовые. «Выполнение таких работ позволит улучшить транспортную доступность по дорогам местного значения»,— отмечают там.

Иван Буранов; корсеть