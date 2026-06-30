«Дом.РФ» выплатит первые после IPO дивиденды
Акционеры ПАО «Дом.РФ» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 246,88 руб. на бумагу, указано в материалах компании после заседания. Всего на эти цели планируется направить 44 млрд руб., или 50% от чистой прибыли за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 20 июля. Доходность составляет 10,9%.
«В конце июля зафиксируем реестр акционеров для получения дивидендов, а выплаты пройдут в августе... Наша цель на горизонте до 2030 года — удвоение масштабов бизнеса за счет проектного финансирования и секьюритизации. Основой финмодели ближайших лет будет высокая эффективность и рентабельность капитала выше 20% при стабильной выплате половины чистой прибыли в дивидендах»,— прокомментировал гендиректор компании Виталий Мутко на собрании акционеров.
Объявленные «Дом.РФ» дивиденды станут первой выплатой компании после проведения IPO осенью 2025 года. На первичном размещении удалось привлечь 25 млрд руб. — это крупнейшее IPO российской компании с 2021 года.
IPO «Дом.РФ» осенью 2025 года стало крупнейшим размещением акций госкомпании финансового сектора за 18 лет и максимум с 2021 года, когда на биржу выходили Softline и «Сегежа Групп». В ходе IPO удалось привлечь 31,7 млрд рублей, хотя изначальные планы Минфина предполагали привлечение от 15 до 30 млрд рублей путём продажи 1–5% акций. Суммарный спрос инвесторов на акции составил около 80–125 млрд рублей, что свидетельствует о значительной переподписке. Тем не менее, в первый день торгов акции краткосрочно падали ниже цены размещения, но к концу 2025 года вышли «в плюс».
Дивидендная политика «Дом.РФ» предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли, что, по мнению экспертов, обеспечивает высокую дивидендную доходность и привлекательность для инвесторов. НКР прогнозирует, что капитал «Дом.РФ» может удвоиться за 2025-2030 годы при сохранении такой политики, а дивиденды вырастут с 247 рублей на акцию в 2026 году до 552 рублей в 2030 году. Чистая прибыль компании по МСФО в 2025 году достигла 88,8 млрд рублей, увеличившись на 35% по сравнению с 2024 годом.