«Дом.РФ» выплатит первые после IPO дивиденды

Акционеры ПАО «Дом.РФ» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 246,88 руб. на бумагу, указано в материалах компании после заседания. Всего на эти цели планируется направить 44 млрд руб., или 50% от чистой прибыли за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 20 июля. Доходность составляет 10,9%.

«В конце июля зафиксируем реестр акционеров для получения дивидендов, а выплаты пройдут в августе... Наша цель на горизонте до 2030 года — удвоение масштабов бизнеса за счет проектного финансирования и секьюритизации. Основой финмодели ближайших лет будет высокая эффективность и рентабельность капитала выше 20% при стабильной выплате половины чистой прибыли в дивидендах»,— прокомментировал гендиректор компании Виталий Мутко на собрании акционеров.

Объявленные «Дом.РФ» дивиденды станут первой выплатой компании после проведения IPO осенью 2025 года. На первичном размещении удалось привлечь 25 млрд руб. — это крупнейшее IPO российской компании с 2021 года.