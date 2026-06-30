Минфин намерен привлечь 1,5 трлн руб. от размещения ОФЗ в третьем квартале
Министерство финансов России планирует привлечь около 1,5 трлн руб. от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в третьем квартале 2026 года. Это следует из графика аукционов на сайте ведомства.
Всего запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, а также четыре в августе. На размещение будут предложены бумаги со сроком погашения до 10 лет (900 млрд руб.) и от 10 лет (600 млрд руб.).
В первом квартале Минфин привлек за счет размещения ОФЗ 1,37 трлн руб. (план — 1,2 трлн руб.), во втором — почти 1,495 трлн руб. при плане 1,5 трлн руб. По словам главы ведомства Антона Силуанова, несмотря на корректировки параметров бюджета на 2026 год, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, что почти не изменит объемов внутренних заимствований.
В 2025 году Минфин России разместил рублевые облигации на рекордную сумму в 7,2 трлн руб. Это в 1,7 раза больше показателя годом ранее.
Привлечение средств от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) является ключевым инструментом для финансирования дефицита федерального бюджета. Минфин России ориентируется на годовой план и, при необходимости, может наращивать объемы заимствований позднее в году. Например, в 2022 году почти 96% годового объема размещений было привлечено в четвертом квартале. В периоды высокой волатильности или при неблагоприятной рыночной конъюнктуре Минфин иногда отменяет аукционы или размещает облигации с дисконтом, особенно это касается ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), которые теряют в цене при росте процентных ставок.
Инвесторы, особенно банки, проявляют повышенный интерес к ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), поскольку они позволяют сократить риски потерь из-за изменений процентных ставок, что делает их привлекательными в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Глава Минфина Антон Силуанов даже призывал госбанки активнее покупать ОФЗ, особенно флоатеры, аргументируя, что дефицит бюджета может негативно сказаться на экономике. В 2024 году Минфин впервые за два года разместил рекордный объем ОФЗ с плавающим и фиксированным купоном на сумму более 1 триллиона рублей. Кроме того, Минфин поддерживает идею возвращения иностранных инвесторов на российский фондовый рынок, что может способствовать увеличению спроса на ОФЗ, как это было до начала 2022 года.