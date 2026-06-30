Минфин намерен привлечь 1,5 трлн руб. от размещения ОФЗ в третьем квартале

Министерство финансов России планирует привлечь около 1,5 трлн руб. от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в третьем квартале 2026 года. Это следует из графика аукционов на сайте ведомства.

Всего запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, а также четыре в августе. На размещение будут предложены бумаги со сроком погашения до 10 лет (900 млрд руб.) и от 10 лет (600 млрд руб.).

В первом квартале Минфин привлек за счет размещения ОФЗ 1,37 трлн руб. (план — 1,2 трлн руб.), во втором — почти 1,495 трлн руб. при плане 1,5 трлн руб. По словам главы ведомства Антона Силуанова, несмотря на корректировки параметров бюджета на 2026 год, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, что почти не изменит объемов внутренних заимствований.

В 2025 году Минфин России разместил рублевые облигации на рекордную сумму в 7,2 трлн руб. Это в 1,7 раза больше показателя годом ранее.