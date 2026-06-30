Семьи убитых сочинских бизнесменов требуют с подсудимых 4,5 млрд руб. компенсации

В Краснодаре в ходе процесса об убийстве совладельцев сочинской торговой компании «Кандагар» Ишхана Капекяна и Самвела Чакряна, совершенном в начале 2000-х годов, родственники погибших заявили финансовые требования к подсудимым. Три дочери Ишхана Капекяна оценивают совокупный материальный ущерб в 500 млн руб., сестра и жена Самвела Чакряна — по 2 млрд руб. каждая, сообщили “Ъ” участники процесса.

Вердикт присяжных по делу об убийстве владельцев «Кандагара» был вынесен 26 мая. Подсудимые Антраник Яланузян, Рафаел Чолокян и Эдуард Карагозян признаны виновными в том, что они подготовили и совершили убийства бизнесменов для захвата их имущества — торговых павильонов в Курортном Городке Адлера. Семьи погибших настаивают на том, что по вине подсудимых они лишились прибыльного бизнеса, который более чем за 20 лет мог бы принести им значительный доход.

Помимо материального ущерба, родственники Ишхана Капекяна и Самвела Чакряна требуют возместить моральный вред соответственно на 15 млн руб. и 60 млн руб. Основная часть требований обращена Антранику Яланузяну, по указанию которого, как считает обвинение, действовали остальные злоумышленники.

Анна Перова, Краснодар