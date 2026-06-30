Кино длиною в срок

В Иваново посадили целую бригаду почетных строителей, которые похитили бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт кинотеатра «Современник». Фигуранты по требованию прокуратуры получили от четырех с половиной до семи лет заключения и были лишены званий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник департамента строительства и архитектуры Иваново Александр Батурин

Фото: Правительство Ивановской области Бывший начальник департамента строительства и архитектуры Иваново Александр Батурин

Фото: Правительство Ивановской области

Фрунзенский райсуд Иваново 29 июня вынес приговор о мошенническом хищении 12 млн руб. бюджетных средств. Фигурантами дела являлись гендиректор ассоциаций «Ивановское объединение строителей» и «Региональное объединение проектировщиков» Дмитрий Кочнев, бывший начальник департамента строительства и архитектуры региона Александр Батурин, известные ивановские проектировщики Александр и Ольга Кручинины, а также директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» Александр Алиев.

По данным прокуратуры Ивановской области, в 2019 году фигуранты в составе организованной группы обеспечили заключение контракта на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт кинотеатра «Современник». На ПСД власти выделили 12 млн руб., однако работы не были выполнены.

В итоге суд, учитывая требования прокурора-обвинителя, приговорил Дмитрия Кочнева к семи годам и штрафу в размере 1 млн руб.; Александр Батурин получил четыре с половиной года и штраф 500 тыс. руб.; Александр и Ольга Кручинина проведут за решеткой пять лет и четыре с половиной года соответственно, а также заплатят по 800 тыс. руб.; а Александр Алиев отсидит пять лет, выплатив 800 тыс. Господ Кочнева и Кручинину суд лишил званий «Почетный строитель Ивановской области», а также запретил всем осужденным заниматься строительно-проектировочной деятельностью в течение трех лет после отсидок. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Кинотеатр «Современник» был открыт на Шереметьевском проспекте Иваново в декабре 1975 года. В нем были залы на 600 и 25 мест. С 1 июля 2010 года работа «Современника» была приостановлена. В 2019 году власти приняли решение восстановить кинотеатр.

Николай Сергеев