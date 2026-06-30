«Вредной» еде перекроют эфир

В России могут запретить рекламу вредной еды. Это одно из предложений Минздрава по борьбе с ожирением, пишет Shoppers, ознакомившийся с документом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Рекламу фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара хотят убрать с телевидения, из интернета и медийных проектов в дневное время — с 7:00 до 22:00. Также предполагается, что такую еду запретят называть «безопасной», а в роликах использовать образы людей и животных. Правда, в документе не уточняется, по каким критериям продукт считают «вредным».

Также министерство хочет расширить перечень товаров под акцизом и проработать повышенные пошлины для продуктов с критическим содержанием трансжиров. “Ъ FM” отправил запрос в Минздрав для уточнения деталей. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что новые ограничения могут привести к дополнительному росту цен:

«Обсуждение аналогичных мер может длиться долго. Дополнительные акцизы однозначно поднимают издержки. Если смотреть на индустрию напитков, где ранее ввели акциз на газировки, покупатель все равно компенсирует потребление сахара из других продуктов. Поэтому ожидаемый эффект не достигается. Нагрузка на бизнес из-за маркировок однозначна: это рост затрат, которые вместе с акцизами усиливают давление на отрасль.

Это может отразиться на ценах.

Если рассматривать инициативу с точки зрения затрат на рекламу, пищевая индустрия давно живет в регулировании закона о торговле. Выплаты ритейлу ограничены пятью процентами. Здесь покупатель выбирает по своему усмотрению. Гонка рекламных бюджетов минимизирована. Поэтому к процессу надо подходить аккуратно. Если реклама на все пищевые продукты будет ограничена, мы исключим психологическое воздействие на покупателя. От этого отрасль выиграет — рекламные деньги могут пойти на развитие производства».

В 2017 году Минздрав уже хотел ограничить время показа рекламы вредных продуктов — чипсов, шоколада, фастфуда и колбас. Спустя год Роспотребнадзор запустил добровольную маркировку «светофор»: зеленый цвет — соль, сахар и жиры в норме, желтый — умеренное превышение, красный — высокое. Обязательной маркировка так и не стала. На деле эффективнее было бы ввести на упаковке показатель суточной нормы, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«Само понятие "вредная еда" — глупость. Вредной еды не существует.

Есть суточная доза потребления. То, что называют "вредной едой" — сахар, жиры — необходимо для развития. Вредно переедание. Вполне вероятно, что получится как с утильсбором: акцизы поднимают, а результата нет — потребление падает, реклама снижается, телевизионная выручка падает. И это никому не нужно. Максимум — как в США: указывать суточную норму. На шоколаде пишут, что норма — 30 г в сутки. Съел один батончик — и достаточно».

Если запрет на рекламу вредной еды появится, он вряд ли приведет к массовым судебным разбирательствам, считает владелец dhprime, специалист по маркировке рекламы Дмитрий Хатин:

«Если продвинут маркировку "светофор", законодатели ограничат закон базовыми принципами. Остальное будет на усмотрение контролирующих органов — скорее всего, Роспотребнадзора и судов. Если штрафы будут маленькие, на них закроют глаза. Поступит жалоба — рассмотрят. Сами ведомства вряд ли будут мониторить интернет — нет ни технических возможностей, ни кадров. Такая практика есть и по закону о маркировке рекламы: ФАС и Роскомнадзор ничего не отслеживают — нет сил. Закон примут, но будет ли он работать и снижать ожирение — сомневаюсь».

С июля 2023 года в России действует акциз на сахаросодержащие напитки — 11 руб. за литр. Под акциз не попадают соки, нектары и молочные продукты. Сети «Вкусно и точка» и «Ростикс» от комментариев отказались. В «Бургер Кинг» “Ъ FM” пока не ответили.

Астон О'Салливан