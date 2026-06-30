Памятник архитектуры в воронежском Калаче сохранят за 127 млн рублей

Администрация города Калача в Воронежской области начала искать подрядчика для инженерно-технического комплексного обследования и выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) «Дом жилой» по адресу: площадь Ленина, 6. Информация была опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 126,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По официальным данным с сайта городского поселения жилой дом на площади Ленина, 6 «является градоформирующим объектом». Он расположен в центре города и главным фасадом обращен к площади. Акцент — скругленная угловая часть с балконом и пологая кровля. Дом был возведен как купеческий особняк, но данные о первоначальных владельцах скудные (купец Василий Бражников). Здание имеет подвал, вход в который осуществлялся как из дома, так и с Базарной площади. После Октябрьской революции дом был приспособлен под общественное здание. Там расположился горисполком. В 1980-х и 90-х годах в подвальных помещениях располагался продуктовый склад райпотребсоюза. После августа 1991 года здание перешло в собственность администрации города Калач, которая занимала его до конца 2022 года.

Сохранение ОКН по техническому заданию требуется выполнить в четыре этапа в срок до 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 июля. Итоги аукциона подведут 14 июля.«

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что комитет муниципального имущества и земельных отношений администрации Тамбова продает дом постройки XIX века на перекрестке улиц Базарной и Куйбышева, 136/76. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой». Начальная стоимость лота составляет 1 руб.

Денис Данилов