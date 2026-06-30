«Мечел» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, передает «Интерфакс» с заседания. Решение принято из-за наличия убытка, который по итогам прошлого года достиг 10,4 млрд руб. по РСБУ.

В последний раз «Мечел» выплачивал дивиденды за 2011 год в размере 8,06 руб. на обыкновенную акцию. По привилегированным акциям выплата составила 1,17 руб. на бумагу за 2020 год.

«Мечел» — российская горно-металлургическая группа. Объединяет около 20 промышленных предприятий, включая производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката и ферросплавов.