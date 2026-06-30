В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с дроном перед посадкой

Самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Воздушное судно не повреждено.

Пилот доложил диспетчерам о столкновении с дроном, когда самолет готовился зайти на посадку на высоте около 900 м. Самолет успешно сел, а пассажиры смогли спокойно выйти в аэропорт. Инспекция не выявила повреждений или следов столкновения.

Reuters отмечает, что после начала чемпионата мира по футболу число сообщений о беспилотниках резко выросло. FAA сообщало об изъятии свыше 500 дронов, замеченных вблизи аэропортов всех 11 городов, принимающих матчи турнира. 27 июня самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines чуть не столкнулся с дроном в соседнем Ньюарке — город расположен примерно в 14 км от Нью-Йорка.