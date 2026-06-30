В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с дроном перед посадкой
Самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Воздушное судно не повреждено.
Пилот доложил диспетчерам о столкновении с дроном, когда самолет готовился зайти на посадку на высоте около 900 м. Самолет успешно сел, а пассажиры смогли спокойно выйти в аэропорт. Инспекция не выявила повреждений или следов столкновения.
Reuters отмечает, что после начала чемпионата мира по футболу число сообщений о беспилотниках резко выросло. FAA сообщало об изъятии свыше 500 дронов, замеченных вблизи аэропортов всех 11 городов, принимающих матчи турнира. 27 июня самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines чуть не столкнулся с дроном в соседнем Ньюарке — город расположен примерно в 14 км от Нью-Йорка.
Инциденты с беспилотниками, затрагивающие воздушное пространство, представляют растущую проблему для гражданской авиации. Помимо столкновения самолета JetBlue в Нью-Йорке, ранее в августе 2025 года на Камчатке мог произойти первый зарегистрированный в России случай столкновения гражданского самолета Ан-26 с беспилотным аппаратом. В том случае повреждения планера самолета были обнаружены после посадки, хотя экипаж не заметил инцидента в полете.
Проблема выходит за рамки случайных столкновений. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США принимает меры по усилению безопасности воздушного пространства. Например, FAA сокращает максимальное количество рейсов в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, чтобы снизить риски инцидентов и улучшить координацию. Эти действия указывают на осознание регулирующими органами увеличивающейся угрозы и необходимости адаптации политики для обеспечения безопасности полетов в условиях распространения беспилотных технологий.