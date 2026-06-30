Академизм среди лесов

Правительство Челябинской области распорядилось присвоить региональной филармонии статус академической. По словам директора учреждения Алексея Пелымского, это позволит получить дополнительное бюджетное финансирование и расширить концертную программу. Новый статус филармония приобрела в преддверии значимого для Челябинска 2027 года — именно в этот период город станет «Культурной столицей» России, способной принимать премии уровня «Золотой маски» и проводить крупные мероприятия. При этом культурная жизнь города существует в условиях дефицита сцен: из-за масштабных ремонтов временно закрыты театр «Манекен», киноцентр им. А. С. Пушкина, Камерный театр и картинная галерея.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Пелымская Фото: Надежда Пелымская

Распоряжение о переименовании Челябинской государственной филармонии в «государственную академическую» подписано 26 июня. Как пояснил «Ъ-Южный Урал» директор учреждения Алексей Пелымский, это признание успехов творческих коллективов филармонии, в первую очередь, Челябинского симфонического оркестра, созданного пять лет назад. Новый статус открывает дорогу к увеличению бюджетного финансирования в преддверии 2027 года.

«Мы надеемся на хорошее финансирование. Сейчас формируется бюджет следующего года, и статус даст возможность более пристально к нам присмотреться, поддержать проекты наших художественных лидеров»,— отметил господин Пелымский.

Речь идет в том числе об увеличении нормативов государственного задания, что позволит претендовать на более дорогие постановки и частые выезды челябинских артистов и коллективов на гастроли на площадки уровня Большого театра или «Сириуса» (Сочи), где челябинцы уже выступали.

По словам Алексея Пелымского, в творческом плане «академизм» филармонии будет подкреплен запуском единственного в стране фестиваля Прокофьева и созданием Центра современной музыки. Эти проекты должны стать локомотивами учреждения в предстоящем году.

Челябинская филармония была создана в 1937 году как государственная концертная организация. Первым директором нового учреждения культуры стал Николай Гукасов. С 2003 года филармонией руководит общественный и театральный деятель Алексей Пелымский. В 2019 году на площадке филармонии создан Челябинский симфонический оркестр под руководством дирижера Адика Абдурахманова. Известный дирижер и заслуженный артист РФ возглавлял оркестр до своей смерти в 2024 году. Сейчас Государственный симфонический оркестр Челябинской области возглавляет Алексей Рубин.

В декабре 2025-го Челябинск одержал победу в конкурсе на звание «Культурной столицы 2027 года». При этом в народном голосовании город при этом занял второе место — за столицу Южного Урала было отдано 237 тыс. голосов — и уступил Новосибирску, набравшему 412 тыс. голосов. Однако голосование среди экспертов перевесило выбор в пользу Челябинска.

Несмотря на победу, на сегодняшний день несколько ключевых культурных площадок города находятся в состоянии большой стройки и закрыты для зрителя.

Одной из первых в строй намерены вернуть Челябинскую картинную галерею на набережной реки Миасс. Здание закрыто на масштабную реконструкцию с 2022 года. Ранее министр культуры региона Алексей Бетехтин комментировал на пресс-конференции, что объект фактически готов, а задержка открытия связана с переносом входа с улицы Труда во двор — к набережной. Параллельно в соседнем здании завершается реконструкция репетиционной базы ансамбля танца «Урал». Ожидается, что галерея начнет принимать гостей до конца 2026 года.

В то же время сроки открытия других площадок — в частности, расположенных в одном здании кинотеатра им. А. С. Пушкина и театра «Манекен» — сдвинуты на 2027 год. Стоимость первого этапа работ составила 99 млн руб. Согласно техзаданию, открыть двери киноцентра и театра планировали 31 декабря 2025 года. Но 26 декабря 2025-го заказчик в лице Челябинского центра искусств «Театр + кино» объявил закупку на второй этап стоимостью 20 млн руб. Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев комментировал ранее на пресс-конференции, что завершить работы планируют в срок.

Наиболее сложным и капиталоемким проектом остается реконструкция челябинского Камерного театра, стартовавшая в марте 2026 года. Работы стоимостью около 120 млн руб. выполняет петербургское ООО «Строительная инжиниринговая компания „Синко“». Здание, не видевшее полноценного ремонта с 1960-х годов, сейчас проходит через техническую трансформацию. Проект обновления Камерного театра предполагает не только замену коммуникаций, но и внедрение современных сценических решений: установку люков-провалов для эффектного появления артистов, создание пола-трансформера на малой сцене. Первый этап работ продлится до сентября 2027 года и включает только реконструкцию стен, пола и коммуникаций. После чего театру потребуется второй этап — техническое оснащение современным светом и звуком.

Директор Камерного театра Павел Михайлов рассказывал, что сроки второго этапа зависят от финансирования. Конкретные даты не называются.

Несмотря на дефицит действующих площадок, городские и региональные власти намерены придерживаться максимально плотного графика событий в статусе культурной столицы.

По прогнозам администрации Челябинска и правительства региона, в 2027 году в городе может пройти в общей сложности до 35–37 тыс. мероприятий — от федеральных премий «Золотая маска» и «ТЭФИ-Регион» до корпоративных фестивалей промышленных предприятий.

Евгений Рыженьков