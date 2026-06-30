Компаньон экс-судьи ВС Момотова не смог оспорить решение о доначислении налогов

В Краснодаре арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал предпринимателю Андрею Марченко, владельцу сети отелей Marton, в удовлетворении кассационной жалобы на решение ФНС о доначислении ему налогов и штрафов в общей сложности на 231,9 млн руб. В октябре 2025 года Останкинский суд Москвы признал, что господин Марченко незаконно вел бизнес совместно с судьей ВС РФ, бывшим председателем Совета судей России Виктором Момотовым. По решению суда гостиницы Marton были изъяты в доход РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Андрей Марченко

Фото: @marton1881 Предприниматель Андрей Марченко

Фото: @marton1881

Претензии к Андрею Марченко появились у налоговой службы в 2024 году, еще до того, как надзорным органам стало известно об участии в его бизнесе Виктора Момотова. По данным налоговиков, Андрей Марченко организовал схему дробления гостиничного бизнеса Marton. Гостиницы работали как независимые структуры в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону. Выручка распределялась между подконтрольными господину Марченко индивидуальными предпринимателями и организациями, что позволяло применять упрощенную схему налогообложения и существенно экономить на налогах.

Андрей Марченко оспорил доначисление ему налогов и штрафов в арбитражном суде, ссылаясь на то, что он является участником СВО, поэтому его бизнес якобы освобожден от налоговых проверок. Суды трех инстанций отклонили этот довод, указав на то, что бизнесмен обвиняется в самовольном оставлении части.

Анна Перова, Краснодар