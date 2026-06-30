Пошли на базы

Российские власти обратили внимание на объявленный структурами НАТО в сотрудничестве с Украиной тендер по разработке вооружений, позволяющих выводить из строя военные аэродромы на территории вражеской страны. Из документации ясно следует, что речь идет о России. Заказчики хотят быть в состоянии наносить масштабный и долгосрочный ущерб ее авиабазам, в том числе расположенным в глубине ее территории, в условиях противодействия систем радиоэлектронной борьбы и отсутствия сигналов GPS, в любых погодных условиях. В МИД РФ заявили, что НАТО «утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vadim Ghirda / AP Фото: Vadim Ghirda / AP

Российское Министерство иностранных дел 29 июня опубликовало комментарий «в связи с антироссийскими планами НАТО по разработке перспективных систем вооружений в интересах киевского режима». В ведомстве обратили внимание на объявленный структурами НАТО тендер по разработке продвинутых систем вооружений, направленных на «устойчивое воспрещение операций, осуществляемых врагом с аэродромов», с тем чтобы добиться «фундаментального подрыва проводимой противником военно-воздушной кампании».

«Из пояснений недвусмысленно вытекает, что соответствующие оружейные разработки задумываются прежде всего в интересах ВСУ с явным прицелом на их скорейшее задействование для реализации конкретных и весьма амбициозных боевых задач, которые Киев при активной поддержке стран НАТО безуспешно пытается решать в ходе текущего конфликта с Россией»,— заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Тендер («Конкурс инновационных решений для обеспечения длительного блокирования аэродромов»), о котором идет речь, был объявлен командованием НАТО по трансформации (ACT) при участии совместного с Украиной Центра анализа, подготовки и образования (JATEC) 22 июня.

Проект представлен отчасти как оборонительный. «Эффективная оборона от воздушных угроз не может опираться только на перехват ракет, планирующих бомб и других средств поражения — она должна также быть направлена на лишение противника возможности совершать боевые вылеты путем поражения аэродромов и обеспечивающей инфраструктуры, откуда эти атаки исходят,— указано в объявлении.— Если лишить противника возможности использовать эти аэродромы и объекты обеспечивающей инфраструктуры, его воздушную кампанию можно будет сорвать еще на начальном этапе».

Россия в документации напрямую не упоминается, но из описания конкурса четко следует, что под «противником» подразумевается именно она.

Тендер направлен на выявление, ускорение разработки и проверку решений, способных обеспечивать автономное или управляемое оператором поражение самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также наземной вспомогательной инфраструктуры. Участникам конкурса предлагается проявить креативность: «Может быть предложена любая архитектура, включая беспилотные авиационные системы, автономные или полуавтономные боеприпасы и барражирующие боеприпасы, системы, действующие по принципу "роя" или массированного применения, альтернативные средства доставки, гибридные концепции».

Но есть базовые требования. Представленные системы должны демонстрировать реальную способность «обнаруживать цели и воздействовать на них на оперативно значимых расстояниях (в том числе в глубине воздушного пространства, контролируемого противником); обеспечивать непрерывное воздействие в течение определенного времени (а не ограничиваться разовым ударом); действовать без постоянного участия оператора в условиях активного радиоэлектронного противодействия и отсутствия сигналов GPS; обеспечивать достаточную плотность и точность ударов для поражения множества целей на территории аэродрома; функционировать круглосуточно, в любых погодных и сезонных условиях».

Из описания следует, что это программа для «устранения последней существенной асимметрии в ходе боевых действий», которой НАТО считает активную действующую «полноразмерную» российскую авиацию. Отмечается, что отдельные удары по аэродромам не влияют на ее возможности в целом и необходимо техническое средство, которое подходило бы для постоянного давления на авиабазы, с тем чтобы существенно ограничить или свести к нулю количество самолетовылетов.

Вооруженные силы и спецслужбы Украины ранее уже неоднократно пытались вывести из строя российские военные авиадромы, в том числе объекты, на которых базируется стратегическая авиация. Среди наиболее известных операций — удары по авиабазам под Рязанью и в Энгельсе в декабре 2022 года и по аэродромам в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях в июне 2025 года. Оба раза удары наносились при помощи беспилотников.

Заявки в рамках объявленного НАТО тендера принимаются до 20 июля. Финалистов отберут 11 августа и пригласят 3 сентября лично представить свои проекты на мероприятии с участием представителей НАТО и Украины в Варшаве.

«В рамках конкурса, судя по описанию, натовские чиновники хотели бы к началу сентября отобрать среди всевозможных амбициозных молодых стартапов предложения, которые годились бы для финансирования для воплощения в жизнь в качестве прототипов. Вероятно, если кому-то удастся заинтересовать заказчика, то он получит в рамках пакетов западной военной помощи для Украины финансирование, и продукция, соответственно, пойдет ВСУ»,— отметил в беседе с “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

По его прогнозу, хотя в описании авторы технического запроса и оперируют довольно широкими понятиями, призывая конкурсантов к «креативности», но на деле все сведется к какому-то массовому одноразовому ударному БПЛА или дешевой крылатой ракете (в совокупности подобные средства на Западе сейчас называют термином «эффектор»).

«В целом это, конечно, важная тема. Но пока это довольно малое по бюджету мероприятие — между финалистами бумажной стадии отбора осенью планируют разделить всего €250 тыс., которые должны пойти на постройку прототипов,— обратил внимание Александр Ермаков.— На фоне общих расходов НАТО на военную помощь Украине, даже если смотреть только по тематике БПЛА, эта программа занимает довольно малую долю и не отличается от других». Из уже осуществляющихся в металле проектов эксперт отметил британскую программу «Project Brakestop», участники которой уже дошли до стадии прототипов. «Они делают для украинцев дешевые "эффекторы" большой дальности, не менее 500 км, очевидно для ударов вглубь России. Я был бы рад употреблять более человеческий термин "крылатые ракеты", но один из конкурсантов винтомоторный»,— пояснил он.

В МИД РФ, комментируя новый тендер, заявили, что он свидетельствует о «поступательной интеграции деятельности командных подразделений НАТО и соответствующих структур киевского режима в части совместного поиска, разработки и внедрения боевых решений для применения против России при одновременном сращивании военно-промышленных комплексов Украины и стран альянса».

«Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли "испытательного полигона" для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем»,— отметила Мария Захарова. По ее словам, деструктивные последствия, проистекающие от подобных «краш-тестов» для Украины, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе «горизонтальной», эскалации украинского кризиса явно недооценивается.

Представитель министерства предупредила: «Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений».

Елена Черненко