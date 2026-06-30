Индонезия свернула программу военной подготовки чиновников после гибели пяти человек

Министерство обороны Индонезии сообщило о сворачивании программы военной подготовки будущих руководителей сельскохозяйственной отрасли, начатой по инициативе президента Прабово Субианто. Как передает агентство Reuters, это произошло после гибели пяти человек за первые две недели 45-дневной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hugh Gentry / Reuters Фото: Hugh Gentry / Reuters

В программе военной подготовки, начавшейся 14 июня, участвует около 35 тыс. будущих руководителей предприятий сельского хозяйства. Министерство обороны сообщило, что с 17 по 26 июня пять участников программы скончались от различных причин. Среди них — остановка сердца, тепловой удар, туберкулез и пневмония.

28 июня комиссия по правам человека Индонезии призвала правительство прекратить базовую военную подготовку для будущих чиновников.

Представитель Министерства обороны Рико Сирайт сообщил агентству Reuters, что формат обучения реструктурирован. «Освоение военной техники, тактические занятия и стрельба отменены. Упражнения по физической подготовке также заметно сокращены и скорректированы с учетом гражданского опыта участников»,— сказал господин Сирайт. Он добавил, что теперь основное внимание будет уделяться «формированию характера, дисциплины, лидерских качеств и навыков партнерства».

Евгений Хвостик